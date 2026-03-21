OBLJETNIČKI POGODAK

Hajduk zabio 2000. gol u HNL-u: Evo kojem je igraču pripao veliki jubilej

Osijek: SuperSport HNL, 27. kolo, HNK Vukovar 1991 - HNK Hajduk
David Jerkovic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
21.03.2026.
u 19:55

Mladi krilni napadač tako je ispisao povijest kluba jer njegov pogodak bio je ukupno 2000. koji je Hajduk zabio u 34 godine u HNL-u.

Hajduk je pobijedio Vukovar sa 6:0 u 27. kolu HNL-a što je ujedno i najuvjerljivija gostujuća pobjeda bijelih u povijesti HNL-a. U više su navrata slavili s pet pogodaka razlike, a šest su zabili samo jednom prije današnje utakmice. Bilo je to 1996. kada je Zagreb u Kranjčevićevoj pao sa 6:1. S 5:0 je Hajduk u gostima pobijeđivao Hrvatski Dragovoljac (1999.), Istru (1999.), Marsoniju (2000.), Inter (2010.) i Cibaliju (2018.).

Bijeli su poveli golom Marka Livaje u šestoj minuti, a na 2:0 povisio je Roko Brajković u 33. minuti. Mladi krilni napadač tako je ispisao povijest kluba jer njegov pogodak bio je ukupno 2000. koji je Hajduk zabio u 34 godine u HNL-u. 

Tudora u nevjerici napali zbog onog što je napravio poslije utakmice: 'To mu nikako nije trebalo'

Strijelac za 3:0 bio je Ante Rebić, četvrti pogodak djelo je Rokasa Pukštasa, a za 5:0 zabio je Michele Šego u 84. minuti. Konačni rezultat postavio je Nikita Vlasenko koji je zabio autogol u 89. minuti.

Najviše od tih 2000 golova zabio je Marko Livaja, njih 88. Drugi na ljestvici je Mijo Caktaš s 81 pogotkom, Nikola Kalinić ima 42, a prvih pet mjesta zatvaraju Ante Vukušić (36) i Senijad Ibričić (35).
Još iz kategorije

Rijeka: Damir Mišković, predsjednik HNK Rijeka, obratio se medijima prije utakmice
SRETAN ROĐENDAN

Događaj prije 14 godina značajno je promijenio hrvatski nogomet, krenula je nova era

Na taj je dan 2012. godine Damir Mišković preuzeo je vođenje kluba i započeo proces koji je riječki nogomet izveo iz teških trenutaka prema razdoblju stabilnosti, rasta i sportskih uspjeha. U trenutku kada je Rijeka prolazila kroz izazovno razdoblje i kada se nad klubom nadvila prijetnja drugoligaške stvarnosti, ulazak fondacije Social Sporta i nova uprava donijeli su financijsku stabilizaciju i jasnu viziju razvoja.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!