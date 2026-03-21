Hajduk zabio 2000. gol u HNL-u: Evo kojem je igraču pripao veliki jubilej

Hajduk je pobijedio Vukovar sa 6:0 u 27. kolu HNL-a što je ujedno i najuvjerljivija gostujuća pobjeda bijelih u povijesti HNL-a. U više su navrata slavili s pet pogodaka razlike, a šest su zabili samo jednom prije današnje utakmice. Bilo je to 1996. kada je Zagreb u Kranjčevićevoj pao sa 6:1. S 5:0 je Hajduk u gostima pobijeđivao Hrvatski Dragovoljac (1999.), Istru (1999.), Marsoniju (2000.), Inter (2010.) i Cibaliju (2018.).

Bijeli su poveli golom Marka Livaje u šestoj minuti, a na 2:0 povisio je Roko Brajković u 33. minuti. Mladi krilni napadač tako je ispisao povijest kluba jer njegov pogodak bio je ukupno 2000. koji je Hajduk zabio u 34 godine u HNL-u.

Strijelac za 3:0 bio je Ante Rebić, četvrti pogodak djelo je Rokasa Pukštasa, a za 5:0 zabio je Michele Šego u 84. minuti. Konačni rezultat postavio je Nikita Vlasenko koji je zabio autogol u 89. minuti.

Najviše od tih 2000 golova zabio je Marko Livaja, njih 88. Drugi na ljestvici je Mijo Caktaš s 81 pogotkom, Nikola Kalinić ima 42, a prvih pet mjesta zatvaraju Ante Vukušić (36) i Senijad Ibričić (35).