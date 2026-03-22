Niti jedan vatreni ne proživljava ovo što se ove sezone događa Majeru

VfL Wolfsburg, klub u stopostotnom vlasništvu Volkswagena, proživljava jednu od najtežih sezona u svojoj povijesti. Iako je gotovo tri desetljeća neprekidno dio njemačke nogometne elite, sada se bori za goli opstanak: nalazi se na 17., pretposljednjem mjestu Bundeslige s 21 bodom, tri manje od St. Paulija na 16. mjestu. Na žalost, jedan od aktera te mučne sezone je i hrvatski reprezentativac Lovro Majer (28).



VfL Wolfsburg nije samo nogometni klub, on je živo tkivo grada stvorenog 1938. godine s jednom svrhom, da udomi radnike tvornice Volkswagen. Iz te simbioze industrijskog diva i lokalne zajednice rođen je klub čiji je DNA neraskidivo vezan uz automobilskog giganta. Ta veza omogućila im je status bundesligaškog prvoligaša koji neprekidno traje još od promocije 1997. godine, čime je aktualna sezona 2025./2026. njihova dvadeset i deveta uzastopna u najvišem rangu njemačkog nogometa.

FOTO Evo kako su Boysi provocirali Torcidu tijekom utakmice na Maksimiru: 'Moj je život drukanje...'

U tom su periodu osvojili povijesni naslov prvaka 2009. pod vodstvom Felixa Magatha i Njemački kup 2015. godine (kada je za Wolfsburg igrao Ivan Perišić), no jednako tako su se u dva navrata, 2017. i 2018., spašavali u dramatičnim doigravanjima za ostanak. Kroz sve te uspone i padove, Wolfsburg je ostao stup identiteta za regiju Donje Saske i globalni ambasador jedne od najvećih svjetskih automobilskih kompanija.

Financijska moć koju Volkswagen osigurava čini Wolfsburg jedinstvenom pojavom u njemačkom nogometu. Zajedno s Bayer Leverkusenom, izuzeti su od strogog pravila "50+1", koje većini njemačkih klubova brani da jedan vlasnički entitet posjeduje više od pedeset posto vlasništva. Kao stopostotna podružnica Volkswagena, klub funkcionira po drugačijem modelu, gdje kompanija pokriva eventualne godišnje gubitke. Tradicionalno se Wolfsburg ubraja među pet do sedam financijski najmoćnijih klubova Bundeslige, s procijenjenom vrijednošću momčadi od 234.60 milijuna eura, odnosno osmoj po vrijednosti u Bundesligi.

Ipak, posljednjih godina primjetan je zaokret prema štedljivijoj politici, što se odražava i na prihodima od TV prava, gdje Wolfsburg s oko 50.8 milijuna eura zaostaje za vodećim klubovima poput Bayerna ili Borussije Dortmund, ali je i dalje znatno ispred većine konkurenata iz sredine i donjeg dijela ljestvice.

Upravo taj raskorak između financijske stabilnosti i sportskih rezultata definira trenutnu krizu Vukova. Unatoč budžetu koji bi trebao jamčiti borbu za europska natjecanja, momčad je suočena s prijetnjom ispadanja iz elitnog razreda. Česte promjene trenera – a Nijemac Hecking treći je u nizu u ovoj sezoni - i sportska nestabilnost obilježile su posljednje sezone, a momčad nikako ne uspijeva pronaći pobjedničku formulu unatoč neupitnoj individualnoj kvaliteti. U takvom okruženju, pritisak je ogroman, a svaka utakmica do kraja sezone nosi kvalifikacije borbe za goli život i očuvanje desetljećima građenog prvoligaškog statusa.



U središtu te borbe za preživljavanje nalazi se hrvatski reprezentativac Lovro Majer. Od dolaska u klub, kupljen u ljeto 2023. za čak 25 milijuna eura, nametnuo se kao ključni ofenzivni veznjak i glavni kreativni motor momčadi. U prvoj sezoni kod trenera Nike Kovača imao je 34 nastupa i postigao pet pogodaka, potom je gotovo cijelu sljedeću sezonu propustio zbog ozljede (11 nastupa, 2 pogotka), a u ovoj sezoni do sada ima 25 nastupa, tri pogotka i pet asistencija, ali na žalost daleko je od uloge ključnog igrača Wolfsburga. U posljednjih deset nastupa Lovro na terenu u prosjeku provodi manje od 45 minuta, a posljednji put punu, 90-minutnu minutažu imao je 6. prosinca 2025. godine protiv Union Berlina. U razočaravajućem subotnjem domaćem porazu od Werdera (0:1) u subotu igrao je samo 17 minuta.

Tudora u nevjerici napali zbog onog što je napravio poslije utakmice: 'To mu nikako nije trebalo' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ovo je raspored utakmica Wolfsburga do kraja sezone: Bayer u gostima, Eintracht kod kuće, Union u gostima, Borussia (M) kod kuće, Freiburg u gostima, Bayern kod kuće, St. Pauli u gostima.

Izbornik Zlatko Dalić na turnir u SAD vodi 26 igrača, odnosno 23+3. Uzmemo li zdravo za gotovo kako će Gvardiol i Kovačić biti spremni za SP, to znači kako će dvojica s današnjeg popisa na ljeto biti – višak. U tom smislu, Lovru Majera u sljedeća dva mjeseca čeka dvostruka borba za ostanak: s Wolfsburgom u Bundesligi i za svoju poziciju u reprezentaciji.



Lovro Majer ima 37 nastupa za reprezentaciju, postigao je osam pogodaka, ima sedam asistencija. Osvajač je svjetske bronce iz Katara 2022. i srebra iz Lige nacija 2023. godine. U selekciji nije bio od listopada 2025. godine.