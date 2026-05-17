Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 92
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
UŽIVO
Ovo je čovjek u bijegu nakon ubojstva
Policija: Opasan je i vjerojatno naoružan
FOTO Mjesto stravičnog zločina u Drnišu: Specijalci opkolili ulicu, dignut je i helikopter
Nižu se detalji zločina koji je potresao Drniš: Muškarac ubio mladog dostavljača?
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VELIČANSTVENO

VIDEO United slavio, a cijeli Old Trafford se dignuo na noge da pozdravi velikog Brazilca

Premier League - Manchester United v Nottingham Forest
Phil Noble/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
17.05.2026.
u 15:31

Dodajmo kako je Kameruncu za treći pogodak Uniteda asistirao Bruno Fernandes. Sjajnom Portugalcu i kapetanu Crvenih vragova to je bila 20. asistencija sezone čime je izjednačio rekord Premier lige po broju asustencija u jednoj sezoni

Nogometaši Manchester Uniteda slavili su u drugoj utakmici 37. kola Premier lige na svom Old Traffordu protiv Nottingham Foresta s 3:2 i tako osigurali treće mjesto ljestvice na kraju sezonu i plasman u Ligu prvaka sljedeće sezone. Domaćini su poveli golom Lukea Shawa već u petoj minuti, a s tim se rezultatom otišlo na odmor.

U 53. minuti izjednačenje Forestu donio je Brazilac Morato, ali samo dvije minute kasnije njegov sunarodnjak Matheus Cunha vratio je Crvene Vragove u vodstvo. Bryan Mbeumo povisio je vodstvo Uniteda na 3:1 u 76. minuti, a Morgan Gibbs-White postavio je konačni rezultat u 78. minuti.

'Pakiraj se i dolazi u Madrid!' Predsjednik Reala za vrijeme El Clasica panično zvao jednog čovjeka

Dodajmo kako je Kameruncu za treći pogodak Uniteda asistirao Bruno Fernandes. Sjajnom Portugalcu i kapetanu Crvenih vragova to je bila 20. asistencija sezone čime je izjednačio rekord Premier lige po broju asustencija u jednoj sezoni. 20 dodavanja za pogodak u jednoj sezoni prije njega upisali su i Kevin de Bruyne te Thierry Henry.

Posebno emotivan trenutak dogodio se u 81. minuti kada je iz igre izašao Casemiro. Legendarni Brazilac napustit će United na kraju ove sezone, a još se ne zna gdje će nastaviti karijeru. Dok je izlazio iz igre, cijeli Old Trafford dignuo se na noge i zapljeskao peterostrukom osvajaču Lige prvaka. taj trenutak pogledajte OVDJE.
Ključne riječi
Old Trafford Nottingham Forest Manchester United Casemiro

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!