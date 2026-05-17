VIDEO United slavio, a cijeli Old Trafford se dignuo na noge da pozdravi velikog Brazilca

Nogometaši Manchester Uniteda slavili su u drugoj utakmici 37. kola Premier lige na svom Old Traffordu protiv Nottingham Foresta s 3:2 i tako osigurali treće mjesto ljestvice na kraju sezonu i plasman u Ligu prvaka sljedeće sezone. Domaćini su poveli golom Lukea Shawa već u petoj minuti, a s tim se rezultatom otišlo na odmor.

U 53. minuti izjednačenje Forestu donio je Brazilac Morato, ali samo dvije minute kasnije njegov sunarodnjak Matheus Cunha vratio je Crvene Vragove u vodstvo. Bryan Mbeumo povisio je vodstvo Uniteda na 3:1 u 76. minuti, a Morgan Gibbs-White postavio je konačni rezultat u 78. minuti.

Dodajmo kako je Kameruncu za treći pogodak Uniteda asistirao Bruno Fernandes. Sjajnom Portugalcu i kapetanu Crvenih vragova to je bila 20. asistencija sezone čime je izjednačio rekord Premier lige po broju asustencija u jednoj sezoni. 20 dodavanja za pogodak u jednoj sezoni prije njega upisali su i Kevin de Bruyne te Thierry Henry.

Posebno emotivan trenutak dogodio se u 81. minuti kada je iz igre izašao Casemiro. Legendarni Brazilac napustit će United na kraju ove sezone, a još se ne zna gdje će nastaviti karijeru. Dok je izlazio iz igre, cijeli Old Trafford dignuo se na noge i zapljeskao peterostrukom osvajaču Lige prvaka. taj trenutak pogledajte OVDJE.