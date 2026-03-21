Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 146
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ALBANIJA NA NOGAMA

Hrvat donio pobjedu klubu u namještenoj utakmici? Kapetan trajno izbačen iz momčadi

Rijeka: HNK Rijeka i HNK Gorica odigrali utakmicu 19. kola Prve lige na Rujevici
Nel Pavletic/PIXSELL
21.03.2026.
u 22:41

Činilo se da će susret tako i završiti, ali potom je u sedmoj minuti dodatka Trashi skrivio kazneni udarac i zaradio drugi žuti karton

Bivši igrač Rijeke i Dinama Robert Murić zabio je pobjednički pogodak za svoj Bylis u utakmici 29. kola albanskog nogometnog prvenstva protiv Flamurtarija. Bylis je slavio s 2:1 iako je rezultat do 83. minute bio 0:0, a nakon utakmice kapetan Flamurtarija Lorenc Trashi trajno je iznačen iz momčadi.

Fabjan Pendreca doveo je domaće u vodstvo u 83. minuti, ali je za Flamurtari poravnao Archange Bintsouka u četvrtoj minuti sudačke nadoknade. Činilo se da će susret tako i završiti, ali potom je u sedmoj minuti dodatka Trashi skrivio kazneni udarac i zaradio drugi žuti karton, a Murić je minutu kasnije realizirao kazneni udarac za pobjedu svoje momčadi.

Tudora u nevjerici napali zbog onog što je napravio poslije utakmice: 'To mu nikako nije trebalo'

Ono što je mnogima sumnjivo je način na koji je Trashi faulirao protivničkog napadača Pendrecu. Prilikom udarca iz kuta, prije nego li je lopta uopće upućena u kazneni prostor, Trashi je obgrlio Pendrecu s obje ruke, složio ga na pod i zaradio isključenje. Mnogi smatraju kako je kapetan Flamurtarija zapravo sudjelovao u namještanju utakmice. Navijači su izdali priopćenje u kojem su jasno podržali njegovo izbacivanje iz momčadi:

- Sramota se zove Trashi. U potpunosti podržavamo odluku kluba da isključi kladioničara Lorenca Trashija. Nakon sumnjivih, ponovljenih slučajeva, njegovo izbacivanje više je nego zasluženo. Flamurtarijev dres važniji je od ovih pojedinaca. U Vlori će te uvijek pamtiti kao prodanog čovjeka. Želimo blizu našeg kluba one koji osjećaju kako treba igrati za ovaj dres, ne one koji ga prodaju, ne one koji su prodani i koji su razbojnici - napisali su.
Ključne riječi
namještanje utakmca Albanski nogomet Robert Murić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!