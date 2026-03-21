Hrvat donio pobjedu klubu u namještenoj utakmici? Kapetan trajno izbačen iz momčadi

Bivši igrač Rijeke i Dinama Robert Murić zabio je pobjednički pogodak za svoj Bylis u utakmici 29. kola albanskog nogometnog prvenstva protiv Flamurtarija. Bylis je slavio s 2:1 iako je rezultat do 83. minute bio 0:0, a nakon utakmice kapetan Flamurtarija Lorenc Trashi trajno je iznačen iz momčadi.

Fabjan Pendreca doveo je domaće u vodstvo u 83. minuti, ali je za Flamurtari poravnao Archange Bintsouka u četvrtoj minuti sudačke nadoknade. Činilo se da će susret tako i završiti, ali potom je u sedmoj minuti dodatka Trashi skrivio kazneni udarac i zaradio drugi žuti karton, a Murić je minutu kasnije realizirao kazneni udarac za pobjedu svoje momčadi.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ono što je mnogima sumnjivo je način na koji je Trashi faulirao protivničkog napadača Pendrecu. Prilikom udarca iz kuta, prije nego li je lopta uopće upućena u kazneni prostor, Trashi je obgrlio Pendrecu s obje ruke, složio ga na pod i zaradio isključenje. Mnogi smatraju kako je kapetan Flamurtarija zapravo sudjelovao u namještanju utakmice. Navijači su izdali priopćenje u kojem su jasno podržali njegovo izbacivanje iz momčadi:

- Sramota se zove Trashi. U potpunosti podržavamo odluku kluba da isključi kladioničara Lorenca Trashija. Nakon sumnjivih, ponovljenih slučajeva, njegovo izbacivanje više je nego zasluženo. Flamurtarijev dres važniji je od ovih pojedinaca. U Vlori će te uvijek pamtiti kao prodanog čovjeka. Želimo blizu našeg kluba one koji osjećaju kako treba igrati za ovaj dres, ne one koji ga prodaju, ne one koji su prodani i koji su razbojnici - napisali su.