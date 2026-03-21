Luka Modrić donio je odluku! Iduće sezone igrat će u klubu koji mu je ponudio 4.5 milijuna eura

Iako su u Dinamu potajno priželjkivali povratak hrvatske legende Luke Modrića na Maksimir, čini se da od toga neće biti ništa jer Modrić ipak ima drugačije planovee. Prema posljednjim informacijama talijanskih medija, hrvatski kapetan vrlo je blizu dogovora s Milanom, u čijem bi dresu trebao nastaviti karijeru iduće sezone u kojoj bi vrlo lako mogao završiti karijeru.

U četvrtak navečer održan je sastanak sportskog direktora Milana Iglija Tarea i našeg Luke, a nakon tog razgovora dodatno je porastao optimizam u redovima crveno-crnih. Talijanski gigant uvjeren je da je Modrić sve bliže ostanku na San Siru, a poznati su i prvi detalji ponude, javlja poznati Tuttosport.

Kako se navodi dalje u tekstu, Modriću je ponuđen ugovor vrijedan 4.5 milijuna eura po sezoni, uz dodatne bonuse. Riječ je o lukrativnoj ponudi za igrača koji u rujnu puni 41 godinu, ali u Milanu očito vjeruju da hrvatski virtuoz još uvijek može donositi prevagu u svlačionici ali i na travnjaku.

Na San Siru ga vide kao jednog od ključnih ljudi u projektu povratka u Ligu prvaka iz koje se izbivali neko vrijeme. Tare je, prema dostupnim informacijama, Modriću predstavio plan i ulogu koju bi imao u momčadi, pri čemu u Milanu ne žele stvarati pritisak, nego su mu spremni prepustiti konačnu odluku nakon što s Hrvatskom odradi svjetsko prvenstvo ovog ljeta.