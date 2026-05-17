VIDEO Nevjerojatni Ivan Perišić dva put asistirao za sjajan kraj sezone i novi naslov PSV-a

Nizozemski prvak PSV je na svom stadionu Philips svladao Pjacin FC Twente s 5:1 i tako ostao prvi u posljednjem kolu, dok su gosti pali na četvrto mjesto.

U 15. minuti Flamingo je glavom pospremio u mrežu ubačaj Ivana Perišića iz kornera. Sondre Orjasæter je izjednačio samo minutu kasnije (16.’), no Noah Fernandez je prizemnim udarcem iz daljine vratio prednost domaćinima (44.’).

U 53. minuti ponovno je asistirao sjajno raspoloženi Ivan Perišić, ovog puta strijelac za 3:1 PSV-a bio je Man. Tri minute kasnije zabio je za 4:1 Til, dok je konačnih 5:1 postavio Pepi u 84. minuti s bijele točke.

Ivan Perišić je iz igre izašao u 71. minuti, dok je Marko Pjaca za Twente igrao do 88. minute. PSV je tako sezonu završio sa čak 101 postignutim prvenstvenim golom i 84 osvojena boda. Video Perišićevih asistencija pogledajte OVDJE.