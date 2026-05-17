Ovo je čovjek u bijegu nakon ubojstva
Policija: Opasan je i vjerojatno naoružan
FOTO Mjesto stravičnog zločina u Drnišu: Specijalci opkolili ulicu, dignut je i helikopter
Nižu se detalji zločina koji je potresao Drniš: Muškarac ubio mladog dostavljača?
HRVATSKI VELIKAN

Navijači pišu Modriću da ga ne zaslužuju: 'Ponašanje u Milanu može se objasniti na samo jedan način'

Stjepan Meleš
17.05.2026.
u 16:54

Trener Massimiliano Allegri nakon utakmice otkrio je da je hrvatski veznjak želio ući u završnici, no nije dobio minutažu. Iako nije nastupio, navijači slave njegov povratak na društvenim mrežama

Hrvatski kapetan Luka Modrić potpuno neočekivano se vratio u momčad Milana za ogled predzadnjeg kola protiv Genoe u kojem su rossoneri slavili 1:2. Trener Massimiliano Allegri nakon utakmice otkrio je da je hrvatski veznjak želio ući u završnici, no nije dobio minutažu. Iako nije nastupio, navijači slave njegov povratak na društvenim mrežama.

- Modrić je bio ljutit iz jednostavnog razloga: on sebe vidi kako iduće sezone s Milanom igra Ligu prvaka - pišu u jednoj objavi.

- Milan se urušio otkako je Modrić otišao - dodaje drugi komentator misleći na dva uzastopna poraza od Sassuola (2:0) i Atalante (2:3), u kojima Modrić nije nastupio.

- Dirljiv je žar s kojim je Modrić, s maskom u ruci, proživio utakmicu. Uvjeren sam da je svojim primjerom, u 41. godini, nakon Zlatne lopte i šest Liga prvaka, sa Svjetskim prvenstvom na vidiku, ostavio traga na suigračima - dodaje treći navijač Milana.

- Modrić s klupe podržava momčad. Ne zaslužujemo te, veliki šampione - navodi se u novom komentaru.

- Modrićevo ponašanje može se objasniti jedino ljubavlju prema Milanu. Lik koji je sve osvojio bodri suigrače s klupe nakon loma kosti lica. Bez riječi sam - smatra oduševljeni navijač.

Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Milan Luka Modrić

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

