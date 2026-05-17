Ovo je čovjek u bijegu nakon ubojstva
Policija: Opasan je i vjerojatno naoružan
FOTO Mjesto stravičnog zločina u Drnišu: Specijalci opkolili ulicu, dignut je i helikopter
Nižu se detalji zločina koji je potresao Drniš: Muškarac ubio mladog dostavljača?
SERIE A

Lazio slavio u rimskom derbiju: Modrić se vratio u momčad Milana, ali ostao na klupi

17.05.2026.
u 14:48

Milan je na gostovanju pobijedio Genou 2-1. Poveo je golom Christophera Nkunkua iz kaznenog udarca u 50. minuti, a onda je Zachary Athekame u 81. minuti povećao na 2-0

U nedjelju je u Serie A odigrano pet utakmica 37. kola s početkom u podne, a pobjede su upisalu Napoli, Roma, Milan, Como i Fiorentina.   

Drugoplasirani Napoli je u gostima s 3-0 nadigrao zadnju Pisu. Strijelci za Napoli bili su Scott McTominay (21), Amir ​Rrahmani (27) i R. Højlund Mektomini (21). Napoli je drugi na ljestvici sa 73 boda i osigurao je nastup u Ligi prvaka sljedeće sezone. Pisa je na zadnjem mjestu s 18 bodova i nema šansi za ostanak u Serie A. 

Roma je na svom terenu u gradskom derbiju pobijedila Lazio 2-0. Oba gola za Romu zabio je Gianlucca Mancini u 40. i 66. minuti susreta. Roma je četvrta sa 70 bodova, a Lazio je na devetom mjestu na ljestvici s 51 bodoma. 

Milan je na gostovanju pobijedio Genou 2-1. Poveo je golom Christophera Nkunkua iz kaznenog udarca u 50. minuti, a onda je Zachary Athekame u 81. minuti povećao na 2-0. Johan Vasquez je u 87. minuti zabio za Genou. Milan sa 70 bodova zauzima treće mjesto, dok je Genoa 14. s 41 bodom.

Fiorentina je u gostima u Torinu pobijedila Juventus 2-0. Strijelci za Fiorentinu bili su Cher ‌Ndour u 34. minuti i Rolando Mandragora u 83. minuti. Juventus je šesti sa 68 bodova, a Fjorentina je na 15. mjestu i ima 41 bod.  Hrvatski nogometaš Marin Pongračić je odigrao cijelu utakmicu za Fiorentinu.

Nogometaši Coma su na svom terenu svladali Parmu 1-0 golom Alberta Morena (58.). Como je peti sa 68 bodova, a Parma je na 13. mestu sa 42 poena.  Hrvatski nogometaš Ivan Smolčić je ušao u igru za Como u 77. minuti.
