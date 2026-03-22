Vrijednost našeg dragulja porasla za 50 posto u tri mjeseca: Postao treći najskuplji Hrvat svih vremena

Luka Vušković najbrže je rastuća hrvatska nogometna priča novijeg doba. Rijetko je koji igrač u tako kratkom vremenu postao takav globalni brend. Njegova "eksplozija" dogodila se u relativno kratkom razdoblju u kojem se afirmirao u jednog od najboljih mladih stopera u Europi, a prema tržišnim kriterijima i jedan od najskupljih.

Njegova tržišna vrijednost, prema Transfermarktu, trenutačno iznosi 60 milijuna eura. A kada govorimo o brzini kojom se afirmirao, dovoljno sugerira podatak da je Vuškovićeva cijena porasla za 50 posto, i to u samo tri mjeseca! Nakon posljednjeg ažuriranja 19. prosinca, njegova je cijena s 40 milijuna eura skočila na 60 milijuna. Time se Vušković s Bayernovim Lennartom Karlom izjednačio na osmom mjestu najvrjednijih igrača lige. Na vrhu ljestvice najskupljih igrača u njemačkoj Bundesligi, popeo se ofenzivac Bayerna Michael Olise. Njegova je vrijednost porasla za 10 milijuna eura i sada iznosi 140 milijuna, čime je prestigao klupskog suigrača Jamala Musialu, čija je vrijednost pala sa 130 na 120 milijuna eura.

Tudora u nevjerici napali zbog onog što je napravio poslije utakmice: 'To mu nikako nije trebalo' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ovaj je skok svrstao Vuškovića na treće mjesto najskupljih hrvatskih nogometaša u povijesti Transfermarkta, poziciju koju dijeli s Marcelom Brozovićem. Višu tržišnu vrijednost imali su samo Joško Gvardiol, s rekordnih 80 milijuna eura, i Ivan Rakitić sa 70 milijuna.

Iako to nije izravno povezano s igračkom klasom, već s tržišnim parametrima, Vušković je ovim iznosom nadmašio i Luku Modrića, čija je najviša procijenjena vrijednost iznosila 55 milijuna eura.

Među aktivnim hrvatskim nogometašima, ispred Vuškovića je samo Gvardiol, a mladi stoper prvi je put ušao i među 100 najvrjednijih igrača svijeta, gdje dijeli 74. mjesto.

Vušković je sada 16. najvrjedniji obrambeni igrač na svijetu. Na toj ljestvici prvo mjesto drži William Saliba iz Arsenala s 90 milijuna eura, dok je Joško Gvardiol na diobi sedmog mjesta sa 70 milijuna eura. Među 50 najcjenjenijih braniča, samo je još jedan igrač mlađi od 20 godina, Pau Cubarsí iz Barcelone, čija vrijednost iznosi 80 milijuna eura. Zanimljivo je da je Cubarsí rođen 22. siječnja 2007., a Vušković tek mjesec dana kasnije, 24. veljače.