BLIŽI SE KRAJ

Guardiola potvrdio odlazak iz Cityja? Englezi tvrde da je već donio odluku i ne misli ju promijeniti

Premier League - Manchester City v Crystal Palace
Peter Powell/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
17.05.2026.
u 12:46

Guardiola je u deset godina u Cityju osvojio sve što se moglo. Vodio je klub do čak šest naslova u Premier ligi, a njegovu momčad koja je osvojila okruglih 100 bodova u sezoni 2017./18. mnogi smatraju najvećom u povijesti engleskog nogometa

Posljednjih tjedana puno se priča o potencijalnom odlasku Pepa Guardiola s klupe Manchester Cityja nakon deset godina. Španjolac ima ugovor do ljeta sljedeće godine, no mnogi izvori govore kako je spreman otići na kraju ove sezone. Najnovije informacije na tu temu donio je Daily Mail koji tvrdi kako je odlazak neminovan.

Tvrde kako su im izvori bliski Cityju potvrdili kako je Guardiola još prije nekoliko tjedana odlučio kako će ovog ljeta napustiti kormilo kluba i tu odluku ne planira promijeniti. Mnogi su mislili, ili se nadali, kako će se Guardiola predomisliti ovisno o ishodu ove sezone u kojoj je City već osvojio oba domaća trofeja, no tome ne bi trebao biti slučaj.

Guardiola je u deset godina u Cityju osvojio sve što se moglo. Vodio je klub do čak šest naslova u Premier ligi, a njegovu momčad koja je osvojila okruglih 100 bodova u sezoni 2017./18. mnogi smatraju najvećom u povijesti engleskog nogometa. S Građanima je osvojio i trostruku krunu 2023. uključujući i povijesni prvi naslov u Ligi prvaka.

Nakon toliko vremena, čini se da je došlo do zasićenja i da će Guardiola po svemu sudeći otići na kraju sezone. Već su krenula i predviđanja njegovog potencijalnog nasljednika, a favorit za to mjesto je bivši trener Chelseaja Enzo Maresca. Talijan je trenersku karijeru započeo u Cityju kao Guardiolin pomoćnik i mnogi smatraju kako ga upravo to čini idealnim nasljednikom velikog Španjolca.
