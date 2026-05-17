SENZACIONALAN USPJEH

Čudo iz Bundeslige: Gradić s nešto više od 13 tisuća stanovnika izborio ulazak u prvu ligu

SV Elversberg - Preußen Münster
17.05.2026.
u 19:05

Nogometaši Elversberga izborili su po prvi put u klupskoj povijesti nastup u prvoj njemačkoj ligi nakon što su osvojili drugo mjesto u drugoligaškoj konkurenciji ove sezone. Elversberg je u zadnjem kolu u nedjelju svladao Preussen Muenster sa 3-0 te obranio drugo mjesto koje je držao i uoči posljednje dionice prvenstva, a koje izravno vodi u viši rang.

Prije zadnjeg kola tri su momčadi imale po 59 bodova, Elversberg, Paderborn i Hannover 96, ali Elversberg je imao daleko bolju razliku pogodaka te je imao stvari u svojim rukama te ih nije ispustio.

Elversberg se tako pridružio Schalkeu 04 kao putnik u Bundesligu, sastav iz Gelsenkirchena je povratak u društvo najboljih osigurao mnogo ranije te je osvojio prvo mjesto u drugoj ligi sa 70 bodova.

Treće mjesto koje vodi u kvalifikacije izborio je Paderborn 2-0 pobjedom protiv Darmstadta, dok je Hannover nakon 3-3 remija protiv Nuernberga pao na četvrto mjesto te je ostao drugoligaš.

Nakon subotnjeg zadnjeg kola u prvoj ligi ispali su Sankt Pauli i Heidenheim, dok će Wolfsburg igrati dodatne kvalifikacije s Paderbornom.

Elversberg će postati 59. klub koji je zaigrao u prvoj njemačkoj ligi od njenog osnutka 1963. godine.

