Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 78
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
UŽIVO
Ovo je čovjek u bijegu nakon ubojstva
Policija: Opasan je i vjerojatno naoružan
FOTO Mjesto stravičnog zločina u Drnišu: Specijalci opkolili ulicu, dignut je i helikopter
Nižu se detalji zločina koji je potresao Drniš: Muškarac ubio mladog dostavljača?
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POTEZ VELIKANA

VIDEO Neuer je trebao podići trofej, ali odlučio je pokazati veličinu: Čast pružio suigraču na odlasku

Bundesliga - Bayern Munich v FC Cologne
Kai Pfaffenbach/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
17.05.2026.
u 14:04

Zajedno s njim, klub će ovog ljeta napustiti i Portugalac Raphael Guierreiro i Senegalac Nicolas Jackson

Nogometaši minhenskog Bayerna jučer su i službeno podignuli trofej koji pripada osvajaču Bundeslige. Titulu su osigurali još prije mjesec dana, a do nje su došli na zaista impresivan način. Bayern je u 34 ligaške utakmice ove sezone zabio čak 122 pogotka, najviše u ligama petice još od talijanskog Torina u sezoni 1947./48.

Tradicionalno, trofej koji pripada pobjedniku trebao je podići kapetan Manuel Neuer, no on se odlučio kako će tu čast prepustiti suigraču. Leon Goretzka ovog će ljeta napustiti klub kao slobodan igrač nakon osam godina i više od 300 nastupa u dresu Bavaraca. Kapetan Bayerna zato je njemu prepustio čast podizanja pehara.

'Pakiraj se i dolazi u Madrid!' Predsjednik Reala za vrijeme El Clasica panično zvao jednog čovjeka

Dirljiv trenutak između dvojice dugogodišnjih suigrača možete pogledati OVDJE.

Goretzka još nije odlučio gdje će nastaviti bogatu karijeru, ali najviše ga se povezuje s talijanskim Milanom našeg Luka Modrića. Zajedno s njim, klub će ovog ljeta napustiti i Portugalac Raphael Guierreiro i Senegalac Nicolas Jackson.
Ključne riječi
trofej Leon Goretzka Manuel Neuer Bayern

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!