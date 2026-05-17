VIDEO Neuer je trebao podići trofej, ali odlučio je pokazati veličinu: Čast pružio suigraču na odlasku

Nogometaši minhenskog Bayerna jučer su i službeno podignuli trofej koji pripada osvajaču Bundeslige. Titulu su osigurali još prije mjesec dana, a do nje su došli na zaista impresivan način. Bayern je u 34 ligaške utakmice ove sezone zabio čak 122 pogotka, najviše u ligama petice još od talijanskog Torina u sezoni 1947./48.

Tradicionalno, trofej koji pripada pobjedniku trebao je podići kapetan Manuel Neuer, no on se odlučio kako će tu čast prepustiti suigraču. Leon Goretzka ovog će ljeta napustiti klub kao slobodan igrač nakon osam godina i više od 300 nastupa u dresu Bavaraca. Kapetan Bayerna zato je njemu prepustio čast podizanja pehara.

Goretzka još nije odlučio gdje će nastaviti bogatu karijeru, ali najviše ga se povezuje s talijanskim Milanom našeg Luka Modrića. Zajedno s njim, klub će ovog ljeta napustiti i Portugalac Raphael Guierreiro i Senegalac Nicolas Jackson.