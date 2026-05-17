TRANSFER BOMBA

Kreće rat velikana za Gvardiola? Španjolci pišu da je ponuđen najvećem svjetskom klubu

VL
Autor
Karlo Koret
17.05.2026.
u 11:41

Madriđani su ga htjeli dovesti još 2023. iz Leipziga, no tada je ponuda Cityja od 90 milijuna eura bila prevelika da bi ju Real pratio

Joško Gvardiol nedavno se vratio u momčad Manchester Cityja nakon pauze od četiri mjeseca zbog loma noge, točno na vrijeme da podigne i drugi trofej ove sezone. Građani su ranije osvojili Liga kup, a u subotu su u finalu FA kupa svladali Chelsea. Gvardiol nije nastupio, ali bio je u kadru i podržao suigrače s klupe. Nedugo nakon tog finala u javnost je izašla vijest kako je minhenski Bayern zaintersiran za njegovo dovođenje, a sada se piše i o interesu madridskog Reala.

Kraljevski klub drugu sezonu zaredom završit će bez velikog trofeja što je za njihovog predsjednika Florentina Pereza neprihvatljivo. Real se uvijek povezuje s najvećim zvijezdama svjetskog nogometa, u koje spada i Gvardiol, a ovog ljeta mogli bi biti vrlo aktivni na tržištu. Puno je pitanja koje se vežu uz situaciju u Madridu, a jedno od glavnih na koje moraju pronaći odgovor je ono u obrani. Gvardiol se zato čini kao idealno rješenje.

'Pakiraj se i dolazi u Madrid!' Predsjednik Reala za vrijeme El Clasica panično zvao jednog čovjeka

Madriđani su ga htjeli dovesti još 2023. iz Leipziga, no tada je ponuda Cityja od 90 milijuna eura bila prevelika da bi ju Real pratio. Gvardiol je navodno na njihovom radaru još od vremena dok je igrao u Dinamu iz kojeg je i otišao u Njemačku. Sada se njihov interes ponovno probudio, tim više što im je igrač ponuđen piše španjolski AS:

- Gvardiolov ugovor s Cityjem istječe na ljeto 2028. godine. Trenutno nema pomaka prema transferu, ali, za svaki slučaj, Gvardiolovi agenti istražuju potencijalne destinacije, a Real Madrid jedan je od klubova za koje Hrvat želi nastupiti. Ovaj potez izazvao je priličnu pomutnju u Valdebebasu. Prioritet kluba jest jačanje obrane, posebno na poziciji stopera, ali nisu očekivali takvu gestu od jednog od najtraženijih braniča u europskom nogometu - napisali su.
