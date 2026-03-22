VIDEO Briljantni Baturina zabio sedmi gol sezone

Martin Baturina nastavlja briljirati u dresu Coma. U domaćoj utakmici protiv Pise (5:0) naš reprezentativac ušao je u igru u 37. minuti umjesto ozlijeđenog Rodriguza, u 48. minuti postigao je lijep pogodak sa 16 metara pogodivši donji desni vratarev kut. Možete ga pogledati OVDJE.

Baturina - koji se u prvom dijelu sezone baš nije naigrao kod trenera Fabregasa - ovog je proljeća eksplodirao i sada je već dosegnuo brojku od sedam pogodaka sezone, od toga šest u prvenstvu. Zabio je protiv Torina (2), Lazija, Bologne, Cagliarija i Pise, te u Kupu protiv Napolija.

Tudora u nevjerici napali zbog onog što je napravio poslije utakmice: 'To mu nikako nije trebalo' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Utakmica protiv Pise bila je rutinska šetnja za Como, koji se zacementirao na četvrtom mjestu s 57 bodova. Bila mu je ovo 16. pobjeda ove sezone u Seriji A. Uz Martina, pogotke su postigli Diao, Douvikas, Paz i Perrone. Smolčić i Čavlina nisu ulazili u igru, kao ni - srećom - pričuvni vratar Pise Adrian Šemper.

Inače, uz Como je ove sezone vezan jedan nevjerojatan podatak: španjolski trener Fabregas talijanskim je igračima u Serie A - do utakmice s Pisom - dao samo jednu (1) minutu igre! Taj sretnik bio je Edoardo Goldaniga, 32-godišnji branič, koji je zaigrao u završnici utakmice protiv Fiorentine još prošlog rujna, a sada je i protiv Pise ušao u 77. minuti.