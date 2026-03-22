Drama! Poznati nogometaš javno prozvao pjevačicu: 'Moja kći je bila izuzetno potresena i puno je plakala'

Nogometaš Jorginho javno je prozvao pjevačicu Chappell Roan, optuživši je da je poslala zaštitara kako bi njegovu kćer optužio za uznemiravanje, zbog čega je djevojčica — inače velika obožavateljica pop zvijezde — završila u suzama. Profesionalni nogometaš (34) u opširnoj je objavi na Instagramu, podijeljenoj na portugalskom i engleskom jeziku u subotu, 21. ožujka, naveo kako je pjevačica hita „Femininomenon“ (28) poslala osiguranje da optuži njegovu 11-godišnju kćer za nepoštovanje i uznemiravanje dok su doručkovali u istom hotelu u São Paulu.

„Danas sam s obitelji prošao kroz vrlo uznemirujuću situaciju. Moja supruga Catherine Harding (poznata i kao Cat Cavelli) nalazi se u São Paulu zbog festivala Lollapalooza Brasil. Jutros se moja kći probudila nevjerojatno uzbuđena. Čak je napravila i transparent jer je bila presretna što će vidjeti umjetnicu kojoj se divi, ili kojoj se barem divila“, napisao je Jorginho o Roan, koja je u subotu nastupala na spomenutom festivalu.

Iako sportaš nije imenovao dijete, očito je mislio na 11-godišnju Adu Law, kćer koju Harding ima s bivšim partnerom, glumcem Judeom Lawom. Harding je manje od 24 sata ranije objavila fotografiju Ade kako se smiješi za stolom u hotelu Palácio Tangará u São Paulu.

„Slučajno su odsjeli u istom hotelu kao i ta umjetnica. Tijekom doručka, pjevačica je prošla pored njihovog stola. Moja kći ju je, kao i svako dijete, prepoznala, uzbudila se i samo se htjela uvjeriti da je to doista ona“, opisao je Jorginho navodnu interakciju. „A najgore je što joj uopće nije prišla. Samo je prošla pored njezinog stola, pogledala kako bi potvrdila da je to ona, nasmiješila se i vratila sjesti mami. Nije ništa rekla, niti je išta tražila.“

Nakon što je djevojčica prošla pored stola, Jorginho tvrdi: „Krupni zaštitar prišao je njihovom stolu dok su još doručkovali i počeo se izrazito agresivno obraćati mojoj supruzi i kćeri, govoreći da ne bi smjela dopustiti djetetu da 'vrijeđa' ili 'uznemirava' druge ljude.“ „Iskreno, ne znam u kojem se trenutku obično hodanje pored stola i pogled prema nekome može smatrati uznemiravanjem“, nastavio je nogometaš, dodajući kako je zaštitar čak zaprijetio prijavom hotelu, dok je njegova kći sjedila u suzama. „Moja kći je bila izuzetno potresena i puno je plakala“, dodao je.

Tko je sve slavio na 32. Večernjakovoj ruži? Josipa Lisac, Enis Bešlagić, Ema Branica...

Predstavnici Chappell Roan i hotela Palácio Tangará nisu odmah odgovorili na upite medija za komentar. Jorginho je objavu zaključio kritizirajući pjevačičin odnos prema obožavateljici koja, prema njegovim riječima, nije narušila njezine granice, te se pritom osvrnuo na vlastito iskustvo s javnim životom.

„Godinama živim s nogometom, izloženošću javnosti i poznatim osobama, i jako dobro razumijem što su poštovanje i granice. Ovo što se tamo dogodilo nije bilo to. To je bilo samo dijete koje se nekome divi“, napisao je. „Tužno je vidjeti ovakav tretman od onih koji bi trebali razumjeti važnost fanova. Na kraju dana, oni su ti koji grade sve ovo. Iskreno se nadam da će ovo poslužiti kao trenutak za razmišljanje. Nitko ne bi trebao prolaziti kroz ovo, a pogotovo ne dijete.“ Zatim je označio profil Chappell Roan i velikim slovima poručio: „BEZ SVOJIH FANOVA NE BI BILA NIŠTA. A ŠTO SE FANOVA TIČE, ONA NE ZASLUŽUJE VAŠU NAKLONOST.“ Harding je također podijelila suprugove izjave na svom profilu, uključujući i fotografiju transparenta koji je kći izradila za nastup, a koji je sadržavao referencu na popularnu pjesmu „HOT TO GO!“.

Inače, Roan je poznata po glasnom zagovaranju granica između sebe i obožavatelja, kao i paparazza. Ranije ovog mjeseca dospjela je u medije jer je prozvala skupinu fotografa i fanova koji su je čekali ispred restorana u kojem je večerala, optuživši ih za uznemiravanje. Nakon ovog incidenta gradonačelnik Rio De Janeira, Eduardo Cavalcanti, zabranio je pjevačici nastupati na festivalu Todo Mundo no Rio dok je on na vlasti.