Bivša zvijezda sada peče odreske: Od golova na Old Traffordu do sendviča na TikToku

Krajem 2025. godine, nakon što je zaključio svoju epizodu u meksičkom klubu C.D. Guadalajara, slavni nogometaš Javier "Chicharito" Hernández pronašao je novi teren za dokazivanje, no ovoga puta nije riječ o zelenom travnjaku, već o kuhinjskoj dasci. Njegova pojava na TikToku, gdje je s milijunima pratitelja podijelio recept za svoj prepoznatljivi "Milanese sendvič", izazvala je lavinu reakcija. Obožavatelji su bili zapanjeni, a komentari poput "Chicharito sada rješava sporedne misije" ili "Čekaj, ovo je umjetna inteligencija ili ja ludim?" preplavili su društvene mreže. Video u kojem bivši as Manchester Uniteda vješto peče govedinu, sjecka povrće i priprema vlastiti pesto prikupio je preko pet milijuna pregleda, pretvorivši nogometnu legendu u neočekivanu kulinarsku zvijezdu.

Kao treća generacija meksičkih reprezentativaca, odrastao je u sjeni oca Javiera Hernándeza Gutiérreza, sudionika Svjetskog prvenstva 1986., i djeda Tomása Balcázara, legende koja je branila boje Meksika na prvenstvu 1954. godine. Nadimak "mali grašak" naslijedio je od oca, zvanog "Chícharo" (grašak) zbog svojih zelenih očiju. Karijeru je započeo u rodnoj Guadalajari, u slavnom klubu Chivas. U jednom trenutku, frustriran manjkom prilika i minutaže, ozbiljno je razmišljao o odustajanju od nogometa kako bi se posvetio studiju poslovne administracije. Ipak, sezona 2009./2010. promijenila je sve. Chicharito je eksplodirao, postavši nemilosrdni strijelac i noćna mora za protivničke obrane, što je privuklo pažnju skauta s druge strane Atlantika.

U travnju 2010. godine nogometni svijet ostao je zatečen viješću da je mladi Meksikanac potpisao za Manchester United. Legendarni Sir Alex Ferguson proveo je transfer u potpunoj tajnosti, toliko da ni Chicharitov agent ni djed nisu znali za pregovore, misleći da putuje u Sjedinjene Države. Dolazak na Old Trafford bio je ostvarenje sna za napadača koji se preko noći našao u svlačionici s velikanima poput Waynea Rooneyja i Ryana Giggsa. Njegova prilagodba na fizički zahtjevnu Premier ligu bila je nevjerojatno brza. Svojim instinktom za gol, kretanjem bez lopte i neumornom radnom etikom odmah je osvojio srca navijača, postavši prvi Meksikanac u povijesti kluba. Debitantska sezona bila je kao iz bajke, postigao je 20 golova u svim natjecanjima, osvojio naslov prvaka Engleske i stigao do finala Lige prvaka, a navijači su ga proglasili najboljim igračem sezone, dodijelivši mu prestižnu nagradu "Sir Matt Busby".

Njegov utjecaj nije slabio ni u idućim sezonama. Iako nije uvijek bio u početnoj postavi, stekao je reputaciju "super-zamjene", igrača koji je ulaskom s klupe sposoban riješiti utakmicu. S Manchester Unitedom je 2013. osvojio još jedan naslov Premier lige, posljednji pod vodstvom Sir Alexa Fergusona, zapečativši svoj status klupske legende. Međutim, odlaskom škotskog stručnjaka njegova je uloga u momčadi slabila. Pod novim trenerima Davidom Moyesom i Louisom van Gaalom dobivao je sve manje prilika, što ga je na kraju primoralo da potraži novu sredinu kako bi oživio karijeru. Njegov boravak u Manchesteru završio je s 59 postignutih golova u 157 nastupa, a omjer postignutih golova u odnosu na odigrane minute i danas ga svrstava među najučinkovitije napadače u povijesti Premier lige.

Odlaskom iz Engleske započela je njegova europska odiseja. Prva postaja bila je posudba u Real Madridu u sezoni 2014./2015., gdje je, unatoč jakoj konkurenciji u napadu s Ronaldom, Baleom i Benzemom, ostavio dubok trag. Trenutak koji je obilježio njegov boravak u Madridu dogodio se u četvrtfinalu Lige prvaka, kada je u završnici utakmice postigao pobjednički pogodak protiv gradskog rivala Atlética i odveo "Kraljevski klub" u polufinale. Iako ga Real nije otkupio, njegova sposobnost da zabije pod pritiskom ponovno je došla do izražaja. Pravi preporod doživio je u Njemačkoj, gdje je 2015. potpisao za Bayer Leverkusen za otprilike devet milijuna eura. U Bundesligi je proveo dvije sezone i doživio vrhunac forme, postavši glavni igrač momčadi i jedan od najboljih strijelaca lige s 28 golova u 54 utakmice.

Nakon briljantnog razdoblja u Njemačkoj, 2017. se vratio u Premier ligu, potpisavši za West Ham United za, kako se izvještavalo, 18 milijuna eura. Očekivanja su bila velika, no njegov drugi mandat u Engleskoj nije bio ni približno uspješan. Iako je postao prvi Meksikanac s 50 golova u Premier ligi, mučio se s ozljedama i nedosljednom formom, a klub se borio za stabilnost. Uslijedila je kratka epizoda u Sevilli, s kojom je osvojio Europsku ligu, iako s manjom minutažom, prije nego što se 2020. godine odlučio za novi izazov i prelazak u američki MLS, gdje je potpisao za LA Galaxy. U Los Angelesu je odmah postao najveća zvijezda i najplaćeniji igrač lige, preuzevši ulogu vođe nakon odlaska Zlatana Ibrahimovića. U tri sezone pokazao je svoju golgetersku klasu, dvaput bio najbolji strijelac kluba i zaslužio poziv na All-Star utakmicu, no teška ozljeda prednjih križnih ligamenata 2023. godine zaključila je njegovo američko poglavlje.

Paralelno s klupskom karijerom, Javier "Chicharito" Hernández gradio je status božanstva u domovini. Za reprezentaciju Meksika debitirao je 2009. godine i otad je postao njezin ključni igrač. S 52 postignuta gola, on je najbolji strijelac u povijesti meksičke reprezentacije, nadmašivši legendarnog Jareda Borgettija. Nastupio je na tri Svjetska prvenstva, 2010., 2014. i 2018. godine, te je postao tek treći Meksikanac u povijesti koji je postigao pogodak na tri različita Mundijala. Vrhunac reprezentativne karijere doživio je 2011. na CONCACAF Gold Cupu, gdje je Meksiko odveo do naslova, a on je proglašen najboljim igračem i strijelcem turnira sa sedam golova.

U siječnju 2024. godine, nakon 14 godina provedenih u inozemstvu, Chicharito se vratio kući, u svoj matični klub Guadalajaru, kako bi zatvorio krug. Međutim, povratak nije bio slavan. Mučio se s fizičkom spremom nakon teške ozljede, a forma mu je bila daleko od nekadašnje. Njegov imidž dodatno je narušen kontroverznim izjavama na društvenim mrežama u ljeto 2025., što je izazvalo oštre kritike javnosti. Krajem 2025. godine napustio je klub kao slobodan igrač. Suočen s kritikama, nedavno je objavio video u kojem se obračunava s negativnim komentarima poput "loš si nogometaš", "loš si otac" i "razočarao si cijelu zemlju". Video završava porukom o važnosti ljubavi prema sebi i mentalnom zdravlju, pokazujući ranjivu stranu čovjeka koji je godinama živio pod ogromnim pritiskom. Danas, daleko od najvećih svjetskih pozornica, Chicharito se priprema za ulogu stručnog analitičara tijekom Svjetskog prvenstva 2026. godine.