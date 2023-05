Antonio Franja povodom prvog naslova: 'Ovo nije fejk, nije instant, nije poklonjeno niti kupljeno'

Antonio Franja se nakon nogometne karijere u kojoj je sa Zagrebom i Zlatkom Kranjčarom osvojio prvenstvo Hrvatske 2002. godine, posvetio futsalu. Za Futsal Dinamo igrao je do 2017., a sada je njegov bivši klub, nakon punih 11 godina postojanja osvojio titulu prvaka Hrvatske pobijedivši Olmissum 3:1 u Draženovom domu prepunom navijača .

Tom je prigodom Franja objavio na Instagramu. "Dajte strasti priliku i ovo vam se dogodi, jer nije fejk, nije instant, nije poklonjeno niti kupljeno. Ovo je sport u svakom smislu, probali su mnogi i dan danas pokušavaju kroz materijalno i na razne načine bez osjećaja, ali kada daš strasti šansu kroz uspone i padove pa iskustvo napravi svoje, vrati ti kad najviše trebaš", piše Franja.

GALERIJA Dinamo uz nevjerojatnu podršku s tribina do prvog naslova prvaka

"Ova priča je zaslužila ovakav rasplet, mnogi su me pitali kada se startalo kaj će ti to, neće izdržati priča i istina pokušali su na razne načine upravo ti koji nemaju tu strast (već samo kako mi kažemo spiku) ugasiti žar i nisu uspjeli. I nikad me srce i osjećaj nisu izdali, dao sam dio svoga tijela za ovaj klub jer sam osjećao ONO i danas s posljedicama jer jedva hodam mogu reći isplatilo se. Isplatilo se biti dio ove lijepe priče koja će se nadam se trajati još dugo", stoji u objavi.

VEZANI ČLANCI:

"Nažalost Čuljo, Capi i Oskar su dali živote za ovaj sport i da me netko sutra pita i ja bi dao kao primjer svojoj djeci da u svemu kaj radiš trebaš raditi sa strašću moraš se dati 100 posto za uspjeh jer život brzo prođe, a ovo ostaje. Razveseliti pa i šačicu ljudi vrijedi jer ljubav i pozitiva na kraju uvijek pobijede! Volim Dinamo", završava bivše lijevo krilo Zagreba.

VIDEO Navijači utrčali na teren: Dinamo slavi!