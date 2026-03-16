Strojevi za ubijanje i nadzor građana ne smiju ostati bez ljudskog nadzora

Nedavna kratka objava voditeljice odjela za robotiku u OpenAI-u Caitlin Kalinowski na X-u, u kojoj je obznanila da daje otkaz nakon što je kompanija potpisala ugovor s američkim Ministarstvom rata, ne želeći sudjelovati u razvoju autonomnih i smrtonosnih sustava koji bi mogli djelovati bez ljudskog odobrenja i sustava nadzora Amerikanaca bez sudske kontrole, otvara brojna važna i zabrinjavajuća pitanja o budućem smjeru razvoja i korištenja umjetne inteligencije. Caitlin Kalinowski, koja se OpenAI-u pridružila 2024., napomenula je u svojoj objavi da odluka o odlasku nije bila laka.