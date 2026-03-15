Tirreno-Adriatico

Zadnja etapa Milanu, Del Toro ukupni pobjednik, Miholjević 82.

Krk: 4. etapa biciklističke utrke CRO Race
Fran Miholjević (Bahrain Victorious) je u sedmoj etapi zauzeo 88. mjesto prošavši ciljem u vremenu pobjednika, dok je u ukupnom redosliejdu završio na 82. mjestu sa 52:20 minuta iza Del Tora.

Meksikanac Isaac Del Toro (UAE Emirates) pobjednik je ovogodišnjeg izdanja tradicionalne jednotjedne biciklističke utrke "Tirreno-Adriatico", koja se boduje za "WorldTour".

Del Toro je tijekom sedam etapa ostvario 42 sekunde bolje vrijeme od drugog Talijana Giulija Pellizzarija (Red Bull-BORA-Hansgrohe), odnosno 43 sekunde od trećeg Amerikanca Mattea Jorgensona (Visma-Leasea a Bike).

Posljednja, sedma etapa vožena u nedjelju vozila se od ⁠Civitanove Marche do tradicionalnog cilja u San ⁠Benedetto ​del Trontu dužini od 142 ​kilometra te je očekivano završila u masovnom sprintu u kojem je najbrži bio Talijan Jonathan Milan (Lidl-Trek) ispred Australca Sama Welsforda (INEOS Grenadiers) i Belgijanca Laurenza ⁠Rexa (Soudal-QuickStep).

Fran Miholjević (Bahrain Victorious) je u sedmoj etapi zauzeo 88. mjesto prošavši ciljem u vremenu pobjednika, dok je u ukupnom redosliejdu završio na 82. mjestu sa 52:20 minuta iza Del Tora.
