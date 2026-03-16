Dinamovo proljeće je uspjelo! Klub ima ono čega nije bilo u Tuđmanovo i Mamićevo vrijeme

Proteklog tjedna, točnije 10. ožujka, prošle su točno dvije godine otkako je "Dinamovo proljeće" ostvarilo pobjedu na prvim demokratskim izborima u Dinamu i tako počelo jednu novu eru maksimirskog kluba. Teško je iz ovog, aktualnog trenutka procijeniti kako bi Dinamo danas izgledao da je Mirko Barišić ostao predsjednik, Vlatka Peras šefica Uprave, a Nikola Hanžel prvi savjetnik, no sigurno možemo zaključiti da bi Dinamo i dalje bio otuđen od svojih navijača. Pobjeda Dinamova proljeća, za koju je najviše zaslužna grupa od nekoliko desetaka dinamovaca koji su godinama vodili bitku za demokraciju i frontmen proljećara Velimir Zajec, koji je donio prepoznatljivo ime toj grupi, sigurno je označila novi smjer u kojem su temelj kluba navijači.