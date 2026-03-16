KOMENTAR

Dinamovo proljeće je uspjelo! Klub ima ono čega nije bilo u Tuđmanovo i Mamićevo vrijeme

Autor
Karlo Ledinski
16.03.2026.
u 08:00

Dinamovo proljeće vratilo je ljude na stadion, prvi put nakon puno godina navijač je stavljen u središte Dinama, postavljen kao okosnica oko koje klub funkcionira. Toga, nažalost, nije bilo u Tuđmanovo, a pogotovo ne u Mamićevo vrijeme, kada su navijači bili samo nužno zlo koje se usuđivalo propitkivati jednoumlje u Maksimiru.

Proteklog tjedna, točnije 10. ožujka, prošle su točno dvije godine otkako je "Dinamovo proljeće" ostvarilo pobjedu na prvim demokratskim izborima u Dinamu i tako počelo jednu novu eru maksimirskog kluba. Teško je iz ovog, aktualnog trenutka procijeniti kako bi Dinamo danas izgledao da je Mirko Barišić ostao predsjednik, Vlatka Peras šefica Uprave, a Nikola Hanžel prvi savjetnik, no sigurno možemo zaključiti da bi Dinamo i dalje bio otuđen od svojih navijača. Pobjeda Dinamova proljeća, za koju je najviše zaslužna grupa od nekoliko desetaka dinamovaca koji su godinama vodili bitku za demokraciju i frontmen proljećara Velimir Zajec, koji je donio prepoznatljivo ime toj grupi, sigurno je označila novi smjer u kojem su temelj kluba navijači.

EJ
ejStef
08:06 16.03.2026.

Hm, da, ima gledatelje, ali nitko od tih ljudi nije donio niti uložio niti jedan € u klub...

AP
APozemPični
08:13 16.03.2026.

Ne znam što pjesnik želi reći. Kad je sve tako lijepo, divno, krasno zašto je skupština bila zatvorena za javnost? A upravo protiv takvih stvari su se navodno borili. Na Slavenu 7500 gledatelja. Ni približiti se ne mogu Hajdukovim brojkama.

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

