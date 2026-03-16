WTA MIAMI

Vekić korak bliže glavnom ždrijebu: Lako prošla prvo kolo kvalifikacija

Australian Open
EDGAR SU/REUTERS
VL
Autor
Hina
16.03.2026.
u 23:38

Svaka tenisačica je držala svoj servis gem do 3-3 kada je Vekić došla do ključnog breaka u prvom setu

Hrvatska tenisačica Donna Vekić, 117. na WTA ljestvici, uspješno je započela put kroz kvalifikacije na WTA 1000 turniru koji se održava u Miamiju.

Na startu kvalifikacija Vekić je sa 6-4, 6-2 svladala 23-godišnju Amerikanku Whitney Osuigwe, 160. igračicu na svijetu.

Svaka tenisačica je držala svoj servis gem do 3-3 kada je Vekić došla do ključnog breaka u prvom setu. Kod 5-4 je Vekić servirala za vodstvo 1-0 u setovima te se našla u škakljivoj situaciji jer je izgubila dva uvodna poena u tom gemu, ali je ipak odservirala za startno vodstvo u setovima.

Na početku drugog seta uslijedila su tri break gema u nizu, s tim da je Vekić napravila dva, a Amerikanka jedan. Pobjegla je potom Vekić na 5-1 i time je riješila pitanje pobjednice ovog meča.

U drugom kolu kvalifikacija hrvatska tenisačica će igrati protiv 12. nositeljice, Novozelanđanke Lulu Sun, koja je pobijedila Uzbekistanku Mariju Timofejevu sa 6-4, 7-6(5).
