Za Domingueza je već bilo desetak ponuda, on je najbliži odlasku na ljeto

Dinamov proračun i dosad je bio izuzetno velik, daleko iznad onoga svih naših klubova. A tih 60 ili 70 milijuna eura nije lako napuniti. Uvijek se puno toga polaže na prihode od Uefe i njenih natjecanja, jasno je da je tu Liga prvaka izuzetno izdašna i da može napuniti lijepu većinu tog proračuna, daleko manje novca donose Europska i Konferencijska liga.

Pa čak i da Dinamo osvoji naslov prvaka, pa i da prođe teške kvalifikacije elitnog klupskog natjecanja i nađe se u skupini Lige prvaka, morat će prodati još pokojeg igrača da bi si napunio taj proračun i d bi mogao dovesti još neka pojačanja na pozicijama za koje se procijeni da su deficitarne.

Zimus su plavi odbili ponudu

U Dinamu u ovom trenutku nema mladih igrača koji su iskočili u prvi plan i natjerali bogate kupce da svrate u Maksimirsku 128, nema onih iz škole plavih koja je dosad kadrom servisirala prvu momčad, a onda je klub na njima zarađivao ozbiljan novac.

U Dinamu nas uvjeravaju da će klub bez trzavica uspješno financijski živjeti i bez Lige prvaka, povećali su svoje ostale prihode, ali ipak će se morati nekoga i prodati, po mogućnosti za veliki novac. Uz to valja voditi računa da se momčad ne oslabi, da i u novoj sezoni krene jaka u Europu i u borbu za novi naslov prvaka.

Gledajući roster plavih dolazimo do zaključka je najbliži odlasku stoper Sergi Dominguez. Dinamo za njega može dobiti doista ozbiljan novac. Dečku je tek 20 godina, prošao je školu Barcelone i već to mu je značajna referenca. I u Dinamu se uglavnom dobro snašao, otkako je ljetos došao ua 1,2 milijuna eura, odigrao je 32 utakmice, odlično se složio u stoperskom paru sa Scottom McKennom.

I već ove zime bilo je i upita, ali i konkretnih ponuda za mladog Španjolca.

- Imali smo desetak ponuda za Domingueza, ali u ovom trenutku ga ne želimo prodati - kazao je predsjednik Dinama Zvonimir Boban na druženju s navijačima plavih.

No, to je bilo uoči zimskog prijelaznog roka, sad plavi ipak gledaju malo dalje u budućnost i znaju da će morati nešto ozbiljno uprihodovati od prodaje, a u ovom trenutku Dominguez se čini najbliži odlasku. Španjolac je u jednom trenutku bio u krizi, gubio je neke lopte i duele koje nije smio, ali Dinamo ga je istrpio jer je znao da u njemu ima igrača koji će jako puno vrijediti da europskom tržištu. Plavi su ga znali i pokoju utakmicu 'odmoriti' kad mu nije išlo, kad je zalutao s pokojim krivim pasom, pogotovu u utakmica Europske lige s jačim suparnicima.

No, Dinamo u njemu vidi kapital kojeg će unovčiti vjerojatno već na ljeto. Plavi su navodno imali ponudu zimus od osam milijuna eura i još dva milijuna mogućih bonusa pa su odbili taj veliki novac, ali na ljeto se očekuje desetak milijuna eura od toga transfera.

Galešić postaje projekt

Plavi imaju spomenutog McKennu koji se sjajno snašao u Dinamu, ali imaju i Niku Galešića. Taj dečko je iskočio nekako iz drugog plana, a sad kad zaigra, ili uđe s klupe, bilo na stopersku ili bekovsku poziciju, igra izuzetno dobro i on je budućnost plavih. Samo mora biti strpljiv, njegovo će vrijeme doći, kao što već i sad polako zasluženo dolazi.. Imaju plavi i Raula Torrente koji se vraća nakon ozljede prije koje je igrao jako dobro, imaju mladog Zebića, ali je vjerojatno da će još i posegnuti za pokojim stoperom jer Theophile je sve bliži mirovini.

Bit će ponuda za još neke igrače plavih, ali oni koji su danas u fokusu zacijelo neće otići, ako baš ne sleti nekakva ponuda koju se ne smije odbiti. Primjerice, napadača kao Dion Drena Beljo baš i nema na tržištu, ali Dinamo ga neće prodati jer takvog napadača neće naći ni za deset milijuna eura. Neće prodati ni Stojkovića koji igra sve bolje i sv aje sreća da je ostao u Dinamu. No, to su igrači važni za plave u sezoni koja slijedi, igrači koji će nositi momčad i bio bi grijeh prodati ih. Iako, ni kad ne se ne zna kakva ponuda može stići, a nekima od njih se ne može reći - ne. Jer, klub na kraju krajeva od toga dobrim dijelom i živi.