JE LI DOBRO ODLUČIO?

Na pomolu velika promjena? Mladi Hrvat dvaput je odbio Dinamo, pristao na nemoralnu ponudu

Velika Gorica: Kvalifikacijska utakmica za odlazak na U-21 Europsko prvenstvo, Hrvatska - Ukrajina
Goran Stanzl/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
16.03.2026.
u 10:48

Veliki talent hrvatskog nogometa trebao je doći u Dinamo, ali Panathinaikos je poslao ponudu koja se nije mogla odbiti, ali je upitno je li to dobar izbog kluba za mladog igrača

Bio je u Dinamu kao klinac, trebao je u Dinamo prošlog ljeta pa je zaključio da mu je za razvoj bolje ostati u Slavenu Belupu i razvijati se. Bila je to dobra odluka jer Adriano Jagušić je strašno napredovao i zainteresirao brojne klubove, među njima je ponovno bio Dinamo.

No, onda je stigla 'nemoralna' ponuda grčkog Panathinaikosa koji je za oko šest milijuna eura kupio Jagušića, takve iznose Dinamo nije mogao pratiti. No, sad je ipak upitno je li Jagušić odabrao dobar klub za nastavak svoje karijere. Nakon što je preselio u Atenu, Jagušić je do ove nedjelje odigrao samo sedam minuta u remiju s Larisom (1:1).

Možda je ova nedjelja naznaka da bi mogao dobiti značajnije prilike u grčkom velikanu kojem baš i ne ide najbolje u ovoj sezoni. Naime, u susretu Panetolikosom naš je igrač dobio 27 minuta, a susret s desetoplasiranom momčadi završio je bez pogodaka. 

Panathinaikos je sada na četvrtom mjestu grčke lige, ima jedanaest bodova manje od PAOK-a, Olympiakosa i AEK-a, no nadajmo se da je ovo najava da će Jagušić dobivati više prilika, možda već u nedjelju kad njegov klub gostuje kod Asterasa, pretposljednje momčadi grčke lige.
Ključne riječi
Panathianikos Slaven Belupo Dinamo Adriano Jagušić

Avatar Bijeli Gandalf
Bijeli Gandalf
11:12 16.03.2026.

Ponoviti ću ono isto što sam napisao ispod članka u kojem se potvrdio transfer Jagušića u Grčku ... "hrvatski nogometaši koji svjesno izaberu Grčku ili Tursku za nastavak karijere rade profesionalno samoubojstvo jer to su lige u kojima nogometna karijera odlazi u mirovinu" ... žao mi je Jagušića ali kao što sam tvrdio tada tvrdim i sada .... pohlepa za novcem čini čovjeka slijepim za najljepše stvari ovoga svijeta ... grubo ali istinito

LI
Liberal
11:17 16.03.2026.

da je pametan, ponizno bi se obratio Dinamu da s Grcima dogovori transfer i tako si spasi karijeru...

