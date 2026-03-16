Na pomolu velika promjena? Mladi Hrvat dvaput je odbio Dinamo, pristao na nemoralnu ponudu

Bio je u Dinamu kao klinac, trebao je u Dinamo prošlog ljeta pa je zaključio da mu je za razvoj bolje ostati u Slavenu Belupu i razvijati se. Bila je to dobra odluka jer Adriano Jagušić je strašno napredovao i zainteresirao brojne klubove, među njima je ponovno bio Dinamo.

No, onda je stigla 'nemoralna' ponuda grčkog Panathinaikosa koji je za oko šest milijuna eura kupio Jagušića, takve iznose Dinamo nije mogao pratiti. No, sad je ipak upitno je li Jagušić odabrao dobar klub za nastavak svoje karijere. Nakon što je preselio u Atenu, Jagušić je do ove nedjelje odigrao samo sedam minuta u remiju s Larisom (1:1).

Možda je ova nedjelja naznaka da bi mogao dobiti značajnije prilike u grčkom velikanu kojem baš i ne ide najbolje u ovoj sezoni. Naime, u susretu Panetolikosom naš je igrač dobio 27 minuta, a susret s desetoplasiranom momčadi završio je bez pogodaka.

Panathinaikos je sada na četvrtom mjestu grčke lige, ima jedanaest bodova manje od PAOK-a, Olympiakosa i AEK-a, no nadajmo se da je ovo najava da će Jagušić dobivati više prilika, možda već u nedjelju kad njegov klub gostuje kod Asterasa, pretposljednje momčadi grčke lige.