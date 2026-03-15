Konjički sport

Završnica dvoranske sezone: slavili Jadrijević i Krmek na zagrebačkom hipodromu

Foto: Privatna album
Autor
Damir Mrvec
15.03.2026.
u 12:59

U organizaciji sportskog konjičkog kluba SEM iz Zagreba, u dvorani zagrebačkog hipodroma održan je treći i posljednji turnir prije početka sezone na otvorenom

U organizaciji sportskog konjičkog kluba SEM iz Zagreba, u dvorani zagrebačkog hipodroma održan je treći i posljednji turnir prije početka sezone na otvorenom. Riječ je o natjecanju koje je poslužilo kao završna provjera forme za brojne domaće jahače i konje prije početka proljetnog dijela sezone.

Klubovi SEM i Batida već godinama organiziraju najveći broj konjičkih natjecanja u Hrvatskoj te imaju važnu ulogu u razvoju domaćeg konjičkog sporta.

Prema planu natjecanja, sljedeći turniri održat će se 11. i 12. travnja, a organizator će ponovno biti klub SEM. Program uključuje natjecanja u dresurnom i preponskom jahanju, pri čemu će maksimalna visina prepona iznositi 1,35 metara.

Tjedan dana kasnije, 18. i 19. travnja, natjecanja organizira klub Batida. Na rasporedu su također discipline dresurnog i preponskog jahanja, a visina prepona dosezat će do 1,40 metara. Ujedno će to biti i prvo kolo Batida Gran Prix serije.

Politika ovih klubova još od 2012. godine usmjerena je na organizaciju natjecanja s većim visinama prepona u okviru Batida Gran Prix serije, odnosno preko 1,40 metara. Cilj je omogućiti domaćim jahačima i konjima da napreduju i razvijaju se kroz zahtjevnija natjecanja, bez potrebe za čestim odlascima u inozemstvo zbog nedostatka takvih visina na domaćoj sceni. Takav pristup pokazao se vrlo uspješnim jer je značajno pridonio razvoju kvalitetnih jahačkih parova u Hrvatskoj, a taj se trend nastavlja i danas.

Na posljednjem dvoranskom turniru prije početka sezone na otvorenom prvo mjesto u kategoriji s visinom prepona od 1,15 metara osvojio je Josip Jadrijević (Bit-Ek Team) na grlu Conal Z. Drugo mjesto pripalo je Danijeli Flaško (SEM) na grlu Edward, dok je treća bila Ana Sofia Galić (Jarun) na grlu Manon.

U kategoriji s visinom prepona od jednog metra pobjedu je odnijela Karla Iva Krmek (Jarun) na grlu Chamonix. Drugo mjesto osvojila je Indija Šaparović (Jarun), dok je treće mjesto ponovno pripalo Ani Sofiji Galić (Jarun), koja je tako još jednom potvrdila svoju dobru formu na ovom natjecanju.

Ovim turnirom zaključena je dvoranska sezona, a jahače sada očekuje nastavak natjecanja na otvorenom, gdje će konkurencija biti još jača, a izazovi veći.

Ključne riječi
Preponsko jahanje Jarun Zagrebački hipodrom SEM Batida Konjički sport

