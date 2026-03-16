Drama u Poreču: Hrvatska tri puta stizala minus i ušla u polufinale!

Hrvatska muška reprezentacija plasirala se u polufinale 7. Europskog prvenstva u futsalu za gluhe, koje se igra u Poreču, nakon pobjede 5:4 protiv Izraela. U utakmici punoj preokreta hrvatska reprezentacija čak se tri puta vraćala iz rezultatskog minusa prije nego što je Jurica Karan pogotkom u završnici donio veliku pobjedu i plasman među četiri najbolje reprezentacije prvenstva.

Hrvatska je dobro otvorila susret i od početka pokušavala nametnuti ritam, ali je Izrael prvi došao do vodstva pogotkom Adanija u 5. minuti. Odgovor Hrvatske stigao je ubrzo, kada je Jurica Karan u 7. minuti zabio za 1:1. Izrael je u 12. minuti ponovno poveo, ovoga puta pogotkom Kakhramonova, no Hrvatska se još jednom vratila i do izjednačenja stigla autogolom izraelske reprezentacije u 16. minuti, pa se na odmor otišlo s rezultatom 2:2.

U nastavku je Izrael ponovno uspio stvoriti prednost. Bar Gad je u 21. minuti pogodio za 3:2, a Orfi je u 29. minuti povećao na 4:2. Hrvatska se ni tada nije predala. Viler Jović smanjio je na 4:3 u 30. minuti, a Josip Jakovljević u 33. minuti zabio je za novo izjednačenje i povratak Hrvatske u utakmicu. Potpuni preokret stigao je u 38. minuti, kada je Jurica Karan svojim drugim pogotkom na susretu postavio konačnih 5:4 i odveo Hrvatsku u polufinale.

– Teška utakmica je iza nas. Tri puta smo se vraćali iz rezultatskog minusa i mogu samo čestitati svojoj ekipi na pobjedi, ali i na tome što su se iz tog zaostatka uspjeli vratiti čak tri puta. Pobijedili smo uz malo sreće, ali kako se kaže – sreća prati hrabre, pa smo na kraju zasluženo slavili. Sada nam preostaje polako se pripremati za polufinale. Prije toga ide regeneracija i vidjeti kakva je situacija s ozljedama, ima li ih ili nema. Nakon toga slijedi priprema za polufinale, promatrat ćemo protivnika iz drugog četvrtfinala i spremni čekati našeg suparnika. Nadam se pobjedi u polufinalu – rekao je izbornik Ante Kraljević.

– Prije svega bih zahvalio našim navijačima koji su došli u velikom broju. Što se tiče same utakmice, bila je vrlo borbena i s puno preokreta. U prvom poluvremenu imali smo dosta pogrešaka pa smo se na poluvremenu dogovorili što moramo promijeniti. Pokazali smo karakter, borili smo se muški i ostavili srce na terenu. Na kraju je pobjeda zaslužena – izjavio je Luka Roso.