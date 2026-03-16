Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 216
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Futsal

Drama u Poreču: Hrvatska tri puta stizala minus i ušla u polufinale!

Autor
Damir Mrvec
16.03.2026.
u 21:17

U utakmici punoj preokreta hrvatska reprezentacija čak se tri puta vraćala iz rezultatskog minusa prije nego što je Jurica Karan pogotkom u završnici donio veliku pobjedu

Hrvatska muška reprezentacija plasirala se u polufinale 7. Europskog prvenstva u futsalu za gluhe, koje se igra u Poreču,  nakon pobjede 5:4 protiv Izraela. U utakmici punoj preokreta hrvatska reprezentacija čak se tri puta vraćala iz rezultatskog minusa prije nego što je Jurica Karan pogotkom u završnici donio veliku pobjedu i plasman među četiri najbolje reprezentacije prvenstva.

Hrvatska je dobro otvorila susret i od početka pokušavala nametnuti ritam, ali je Izrael prvi došao do vodstva pogotkom Adanija u 5. minuti. Odgovor Hrvatske stigao je ubrzo, kada je Jurica Karan u 7. minuti zabio za 1:1. Izrael je u 12. minuti ponovno poveo, ovoga puta pogotkom Kakhramonova, no Hrvatska se još jednom vratila i do izjednačenja stigla autogolom izraelske reprezentacije u 16. minuti, pa se na odmor otišlo s rezultatom 2:2.

U nastavku je Izrael ponovno uspio stvoriti prednost. Bar Gad je u 21. minuti pogodio za 3:2, a Orfi je u 29. minuti povećao na 4:2. Hrvatska se ni tada nije predala. Viler Jović smanjio je na 4:3 u 30. minuti, a Josip Jakovljević u 33. minuti zabio je za novo izjednačenje i povratak Hrvatske u utakmicu. Potpuni preokret stigao je u 38. minuti, kada je Jurica Karan svojim drugim pogotkom na susretu postavio konačnih 5:4 i odveo Hrvatsku u polufinale.

– Teška utakmica je iza nas. Tri puta smo se vraćali iz rezultatskog minusa i mogu samo čestitati svojoj ekipi na pobjedi, ali i na tome što su se iz tog zaostatka uspjeli vratiti čak tri puta. Pobijedili smo uz malo sreće, ali kako se kaže – sreća prati hrabre, pa smo na kraju zasluženo slavili. Sada nam preostaje polako se pripremati za polufinale. Prije toga ide regeneracija i vidjeti kakva je situacija s ozljedama, ima li ih ili nema. Nakon toga slijedi priprema za polufinale, promatrat ćemo protivnika iz drugog četvrtfinala i spremni čekati našeg suparnika. Nadam se pobjedi u polufinalu – rekao je izbornik Ante Kraljević.

– Prije svega bih zahvalio našim navijačima koji su došli u velikom broju. Što se tiče same utakmice, bila je vrlo borbena i s puno preokreta. U prvom poluvremenu imali smo dosta pogrešaka pa smo se na poluvremenu dogovorili što moramo promijeniti. Pokazali smo karakter, borili smo se muški i ostavili srce na terenu. Na kraju je pobjeda zaslužena – izjavio je Luka Roso.

Ključne riječi
Izrael Europsko prvenstvo Poreč Hrvatska gluhi futsal

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!