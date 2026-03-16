Zvonimir Despot
Zvonimir Despot

Zašto na HTV-u nije bilo mjesta za izložbu koja slavi hrvatsku povijest?

16.03.2026. u 12:32

Nekada davno, mnogi se još sjećaju, na HTV-u je bilo mnogo dokumentarnih filmova i serija o daljoj i bližoj hrvatskoj prošlosti, poput legendarnih serijala Mladena Trnskog "U potrazi za izgubljenim vremenom", Vladimira Fučijaša "Prošlost u sadašnjosti" ili Mire Brankovića "U potrazi za Markom Polom".

Kada ste na HTV-u u posljednjih nekoliko godina gledali neki dokumentarni serijal ili film o hrvatskoj povijesti a da nije film o Domovinskom ratu koji redovito ide subotom na Prvom programu poslije emisije "Veterani mira"?

Bilo je još i serija o crkvenim redovima te hrvatskim kraljevima, Dubrovačkoj Republici, uskocima Domagoja Božidara Burića, ali danas osim legendarnog TV kalendara o hrvatskoj povijesti na HTV-u, osim iz eventualnih repriza nekih od gore spomenutih naslova na Trećem programu, teško ćete nešto više saznati. Čak ni vanjske produkcije za HTV više ne proizvode ništa na ovu tematiku. Posljednje ozbiljnije djelo bio je serijal Gordana Malića Partija, a i to je, izgleda, s obzirom na skromnu najavu tek nekoliko dana uoči emitiranja, više iznimka nego pravilo.

Domovinski rat TV kalendar izložba Hrvatska povijest HTV

Avatar KRALJ-TOMISLAV
KRALJ-TOMISLAV
13:11 16.03.2026.

Mozaik se polako slaže. Gdje god pogledaš, vidiš da se sustavno radi na odhrvaćenju Hrvatske. Gledam centralni Dnevnik na HRT1, gotovo u pravilu prvih 10-15min., su ili vijesti iz svijeta ili crna kronika iz Hrvatske, tek nakon toga eventualno ponekad vijest o tome što radi hrvatska Vlada ili Predsjednik. U svim državama na prvom mjestu su vijesti o tome što radi Vlada ili Predsjednik te države, a tek onda što se događa u svijetu, ali kod nas je sve važnije od toga što rade državne vlasti. Kod nas je na prvom mjestu vijest o Hrvatskoj samo ako je nešto loše, nešto iz crne kronike, e to je onda prvo.

cortes
12:51 16.03.2026.

Pogledaš tko tamo radi i jasno ti je sve.

Sivooki
12:58 16.03.2026.

Jer su novinari iz woke-agende...? Možda neobrazovani...?

