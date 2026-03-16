FOTO Ogromni redovi za antibiotike u Engleskoj nakon izbijanja opasne bolesti: Tisuće su pod nadzorom, ima mrtvih

Dvoje mladih ljudi umrlo je usred izbijanja invazivnog oblika meningitisa u južnoj Engleskoj, a potvrđeno je i 11 drugih slučajeva. Antibiotici su dani oboljelim učenicima oko Canterburyja nakon što je još 11 osoba oboljelo od meningitisa i sepse. Svi slučajevi otkriveni su u protekla dva dana, a jedan od preminulih bio je student Sveučilišta u Kentu, dok je drugi bio učenik gimnazije. Britanska Agencija za zdravstvenu sigurnost (UKHSA) potvrdila je da se za neke učenike u tom području organizira opskrba lijekovima nakon što je otkriveno 13 slučajeva. "UKHSA i Sveučilište u Kentu izdaju savjete osoblju i studentima", rekao je glasnogovornik Agencije. Agencija kontaktira više od 30.000 učenika, osoblja i obitelji na području Canterburyja kako bi dobili informacije o mogućim simptomima i savjete.

"Specijalisti u Agenciji intervjuiraju oboljele osobe i njihove obitelji kako bi pomogli u identificiranju svih bliskih kontakata i osigurali antibiotike za ograničavanje širenja". "Svatko tko se razboli i ima simptome meningitisa i sepse treba hitno potražiti liječničku pomoć u najbližoj hitnoj ili pozivom na broj 999", rekao je glasnogovornik. "Rano liječenje može spasiti život". Simptomi se mogu pojaviti naglo, a među najčešćima su osip koji ne blijedi pri pritisku, visoka temperatura, jaka glavobolja, ukočen vrat, povraćanje i proljev, bolovi u zglobovima i mišićima, osjetljivost na svjetlo, vrlo hladne ruke i noge, napadaji, zbunjenost te izrazita pospanost ili otežano buđenje. Vjeruje se da je izbijanje zaraze povezano s "društvenim događajem" u kojem su sudjelovali sveučilišni studenti, rekao je znanstveni dopisnik Sky Newsa Thomas Moore. Specifičan soj još nije identificiran. Helen Whately, zastupnica za Mid Kent, potvrdila je da je druga žrtva učenik šestog razreda gimnazije Queen Elizabeth u Favershamu.

"Izbijanje meningitisa u našem području je ogroman šok. Duboko sam tužna zbog izgubljenih mladih života - učenika 13. razreda QEGS-a i studenta Sveučilišta Kent. Suosjećam s njihovim obiteljima", rekla je u ponedjeljak u objavi na Facebooku. "Nevjerojatno je zabrinjavajuće i za obitelji mladih ljudi u bolnici i druge koji su u riziku". "Hitno tražim od NHS-a više informacija i smjernica, posebno s obzirom na glasine koje kruže o tome gdje su ga možda pokupili", dodala je. UKHSA je rekla da "vrlo rijetko" meningokokne bakterije mogu uzrokovati ozbiljne bolesti, uključujući upalu moždane ovojnice i trovanje krvi, što može brzo dovesti do sepse.

Meningitis može dobiti svatko, ali najčešći je kod beba, djece, tinejdžera i mladih odraslih osoba, a može se brzo proširiti na mjestima poput škola i fakulteta. Sveučilište u Kentu potvrdilo je smrt jednog od njihovih studenata objavom na društvenim mrežama. "S dubokom tugom potvrđujemo da je jedan student Sveučilišta u Kentu preminuo nakon slučaja invazivnog meningitisa", stoji u izjavi. "Naše misli su s obitelji, prijateljima studenta i širom sveučilišnom zajednicom u ovom izuzetno teškom trenutku. Sigurnost naših učenika i osoblja ostaje naš najveći prioritet. Usko surađujemo s javnozdravstvenim timovima i u kontaktu smo s osobljem i studentima kako bismo osigurali da dobiju savjete i podršku koji su im potrebni", dodaju.

Sveučilište je kasnije izjavilo da "s obzirom na razvoj situacije", "ovoga tjedna neće biti ispita uživo", iako će njegovi kampusi ostati otvoreni. Zastupnica Canterburyja Rosie Duffield objavila je na društvenim mrežama: "Glasine kruže već nekoliko dana, ali uvijek se nadate boljim vijestima. Mislim na one koji su voljeli ove studente". Prema podacima UKHSA-e, u Engleskoj je u razdoblju 2024.-2025. zabilježen 31 smrtni slučaj od invazivne meningokokne bolesti.