Legendarna Hrvatica bila je najbolja na svijetu. A onda je s 23 godine šokirala sve...

Postoje sportaši koji ostvare velike karijere i oni čije priče nadiđu okvire samog sporta, pretvarajući se u legende koje se prepričavaju generacijama. Barbara Jelić Ružić bez ikakve sumnje pripada ovoj drugoj kategoriji. Krajem devedesetih i početkom novog milenija njezino je ime bilo sinonim za odbojkašku dominaciju. S visinom od 193 centimetra i napadom razorne snage zaradila je nadimak "Killer Jelić", terorizirajući protivničke obrane i sama osvajajući više poena od ostatka svoje ekipe. Tri je godine zaredom proglašavana najboljom odbojkašicom svijeta, a onda je, na opće zaprepaštenje sportske javnosti, u dobi od samo 23 godine, na samom vrhuncu moći, odlučila reći zbogom.