Rafalei na bojištu zakazali? Jeftino iransko oružje razotkrilo veliku slabost francuskih elitnih lovaca

Francuski borbeni zrakoplovi Rafalei posljednjih tjedana aktivno sudjeluju u obrambenim operacijama na Bliskom istoku, gdje presreću iranske dronove i projektile iznad Ujedinjenih Arapskih Emirata. Iako operacije pokazuju visoku učinkovitost francuske tehnologije i pilota, sukob je istodobno razotkrio jednu sve izraženiju slabost modernog ratovanja , skupi sustavi često se koriste protiv izuzetno jeftinog oružja.

U Emiratima se trenutačno nalazi oko 900 francuskih vojnika i civilnih djelatnika obrane, raspoređenih na nekoliko vojnih baza. Francuske snage ondje su prisutne temeljem dugogodišnjih obrambenih sporazuma između Pariza i Abu Dhabija. Situacija se dodatno zaoštrila nakon što je početkom ožujka iranski dron pogodio francusku pomorsku bazu u Abu Dhabiju i oštetio dio infrastrukture namijenjene održavanju brodova. Kao odgovor na rastuću prijetnju, Francuska je pojačala svoje zračne snage dodatnim lovcima Rafale. Njihova glavna zadaća je presretanje dronova i projektila koji dolaze iz smjera Irana, čime se štiti zračni prostor Emirata i ključna infrastruktura u regiji.

Napadi u regiji pokazali su koliko se moderno ratovanje promijenilo posljednjih godina. Prema podacima emiratskog ministarstva obrane, tijekom jednog vala napada presretnuto je više od 160 balističkih projektila, svi krstareći projektili koji su lansirani te stotine dronova. Takav način napada, temeljen na velikom broju relativno jeftinih letjelica, osmišljen je kako bi preopteretio protuzračnu obranu.

Kako je izvijestio francuski ekonomski portal L'Essentiel de l'Eco, upravo takva taktika otkriva problem s kojim se suočavaju zapadne vojske. Naime, za obaranje jednog drona često se koristi izuzetno skup projektil. Francuski Rafalei u tim operacijama koristi projektil MBDA MICA missile, čija se cijena procjenjuje na stotine tisuća eura, a u nekim analizama i više od milijun eura po komadu. S druge strane, pojedini iranski dronovi mogu koštati tek nekoliko tisuća eura.

Ta razlika u cijeni stvara ozbiljan problem. Iako su projektili iznimno učinkoviti u uništavanju ciljeva, dugoročno postaje neodrživo koristiti tako skupo oružje protiv jeftinih bespilotnih letjelica. Drugim riječima, moderna protuzračna obrana može tehnički pobijediti u svakom pojedinačnom presretanju, ali ekonomija takvog ratovanja ide u korist napadača koji koristi jeftine i masovno proizvedene dronove. Francuska obrambena industrija već radi na rješenjima. Razvija se nova generacija projektila, MICA NG, koja bi trebala postupno zamijeniti postojeće zalihe. Međutim, proizvodnja i isporuke takvih sustava traju godinama, pa vojska trenutno mora koristiti postojeće rezerve.

Istodobno se istražuju i alternativni načini borbe protiv dronova, poput jeftinijih raketa, sustava kratkog dometa ili čak laserskog oružja koje bi moglo neutralizirati bespilotne letjelice uz minimalan trošak po presretanju. No većina tih tehnologija još je u fazi razvoja i neće biti operativna prije kraja desetljeća. Sve više vojnih analitičara upozorava da će budući ratovi biti obilježeni upravo takvim neravnotežama, gdje relativno jeftino oružje može ozbiljno opteretiti i najnaprednije vojske svijeta.