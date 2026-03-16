Osvoji li ljevica vlast u Hrvatskoj, politiku buduće vlade neće diktirati SDP

Površno gledajući, na subotnjoj izbornoj skupštini platforme Možemo nije se dogodilo ništa nepredviđeno. Tomislav Tomašević i Sandra Benčić ostali su na čelu stranke i ponovili ono što već slušamo dulje vrijeme: da ih se HDZ boji i da će na sljedećim izborima sa SDP-om osvojiti vlast u Hrvatskoj. Kažu da više nisu samo zagrebačka stranka, jer glavna stranačka tijela popunili su i ljudima iz ostalih lokalnih organizacija. Novu funkciju dobila je i Ivana Kekin, djetinje zaigrana zastupnica koja u svojim istupima potpuno oponaša "mamu" Sandru Benčić.