Žarko Ivković
Žarko Ivković

Osvoji li ljevica vlast u Hrvatskoj, politiku buduće vlade neće diktirati SDP

16.03.2026. u 09:05

SDP je dosad bio središnja organizacija hrvatske ljevice, stranka koja ima infrastrukturu, biračko tijelo i političku tradiciju, a sve ostale lijevo-liberalne opcije bile su njezini sateliti ili privremeni saveznici. Danas ta slika više nije tako jednostavna

Površno gledajući, na subotnjoj izbornoj skupštini platforme Možemo nije se dogodilo ništa nepredviđeno. Tomislav Tomašević i Sandra Benčić ostali su na čelu stranke i ponovili ono što već slušamo dulje vrijeme: da ih se HDZ boji i da će na sljedećim izborima sa SDP-om osvojiti vlast u Hrvatskoj. Kažu da više nisu samo zagrebačka stranka, jer glavna stranačka tijela popunili su i ljudima iz ostalih lokalnih organizacija. Novu funkciju dobila je i Ivana Kekin, djetinje zaigrana zastupnica koja u svojim istupima potpuno oponaša "mamu" Sandru Benčić.

Siniša Hajdaš Dončić Ivana Kekin Sandra Benčić Tomislav Tomašević Možemo!

olujasviholuja
09:20 16.03.2026.

To nisu ljevice, to su sekte i neocomunisti

zelicius
09:28 16.03.2026.

U kojem paralelnom svemiru ova jugoslovenska ekipa koja zabranjuje koncerte Hrvatima, a dopušta koncerte pro-četničkih pevaljki, misli da može privući politički centar koji odlučuje izbore? Račan je došao na vlast jer je imao uz sebe Budišu i Gotovca, MIlanovića jee na vlast dovela globalna kriza, a što ovi imaju?

Torabora19
09:17 16.03.2026.

Ovi nemreju dojti na vlast niti u paralelnom svemiru, da su bili malo pametniji i strpljiviji možda su mogli imati minimalnu šansu, ali poslije ovog ludila i histerije nakon Hipodroma i ta minimalna šansa više ne postoji. Svjesni su i oni toga i zato im je jedini cilj da zadrže i ove bunkere koje sada imaju.

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

