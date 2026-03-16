Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 25
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TEŽAK PORAZ

Pročitajte što Talijani pišu o Modriću poslije ključnog kiksa Milana u borbi za naslov prvaka

Serie A - Lazio v AC Milan
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
16.03.2026.
u 08:15

Talijanski mediji nakon utakmice nisu kritizirali hrvatskog veznjaka, ali nisu bili niti posebno zadovoljni

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić odigrao je čitav susret za Milan koji je 0-1 porazom na gostovanju kod Lazija u Rimu u 29. kolu talijanskog prvenstva propustio priliku približiti se vodećem Interu. Jedini gol na utakmici postigao je Isaksen u 26. minuti. Toma Bašić zbog ozljede nije konkurirao za nastup u sastavu Lazija koji je sada deveti sa 40 bodova. Drugi Milan je ostao na 60 bodova, osam manje od vodećeg Intera, a jednim više od trećeg Napolija.

Talijanski mediji nakon utakmice nisu kritizirali hrvatskog veznjaka, ali nisu bili niti posebno zadovoljni. TuttoMercatoWeb mu je dodijelio ocjenu 6, uz komentar da je bio 'najlucidniji u organizaciji igre i pas-igri Milana. Dodaju kako je Hrvat pokušavao povesti momčad, ali da mu je nedostajao odlučujući potez u završnici.

Milanski portal Sempre Milan izabrao je Luku Modrića za najboljeg igrača utakmice:

- Modrić (6 – igrač utakmice): Ratnik od prve do posljednje minute. Istina, ni on nije uvijek imao najbolja završna rješenja, ali je neumorno radio i odigrao veliku ulogu u tome što je Milan u drugom poluvremenu uspio stvoriti barem nekakav trenutak.'

Talijanski Eurosport bio je ipak nešto kritičniji prema Luki.

- Luka Modrić 5,5 – I šampioni ponekad imaju večer koja nije na njihovoj razini. U prvom poluvremenu bio je ispod svog uobičajenog ritma i pomalo predvidljiv u igri. U nastavku je pokušao probuditi Milan, ali nije uspio povući momčad onako kako to inače zna. Ovoga puta – nedovoljno.

Milan News je Luki Modriću dao ocjenu 6:

- Ne može uvijek sam nositi momčad na svojim leđima, pogotovo kada je oko njega opći dojam igre gotovo bez energije. S Jasharijem često mijenja pozicije, prelazeći iz uloge zadnjeg veznog u ulogu unutarnjeg veznog kako bi pokušao pronaći više prostora. U drugom poluvremenu uključen je u gotovo svaku akciju, a i sam izgleda bolje kada Milan prijeđe na sustav 4-3-3.

Ključne riječi
Vatreni hrvatska nogometna reprezentacija Milan Luka Modrić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!