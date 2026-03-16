Pročitajte što Talijani pišu o Modriću poslije ključnog kiksa Milana u borbi za naslov prvaka

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić odigrao je čitav susret za Milan koji je 0-1 porazom na gostovanju kod Lazija u Rimu u 29. kolu talijanskog prvenstva propustio priliku približiti se vodećem Interu. Jedini gol na utakmici postigao je Isaksen u 26. minuti. Toma Bašić zbog ozljede nije konkurirao za nastup u sastavu Lazija koji je sada deveti sa 40 bodova. Drugi Milan je ostao na 60 bodova, osam manje od vodećeg Intera, a jednim više od trećeg Napolija.

Talijanski mediji nakon utakmice nisu kritizirali hrvatskog veznjaka, ali nisu bili niti posebno zadovoljni. TuttoMercatoWeb mu je dodijelio ocjenu 6, uz komentar da je bio 'najlucidniji u organizaciji igre i pas-igri Milana. Dodaju kako je Hrvat pokušavao povesti momčad, ali da mu je nedostajao odlučujući potez u završnici.

Milanski portal Sempre Milan izabrao je Luku Modrića za najboljeg igrača utakmice:

- Modrić (6 – igrač utakmice): Ratnik od prve do posljednje minute. Istina, ni on nije uvijek imao najbolja završna rješenja, ali je neumorno radio i odigrao veliku ulogu u tome što je Milan u drugom poluvremenu uspio stvoriti barem nekakav trenutak.'

Talijanski Eurosport bio je ipak nešto kritičniji prema Luki.

- Luka Modrić 5,5 – I šampioni ponekad imaju večer koja nije na njihovoj razini. U prvom poluvremenu bio je ispod svog uobičajenog ritma i pomalo predvidljiv u igri. U nastavku je pokušao probuditi Milan, ali nije uspio povući momčad onako kako to inače zna. Ovoga puta – nedovoljno.

Milan News je Luki Modriću dao ocjenu 6:

- Ne može uvijek sam nositi momčad na svojim leđima, pogotovo kada je oko njega opći dojam igre gotovo bez energije. S Jasharijem često mijenja pozicije, prelazeći iz uloge zadnjeg veznog u ulogu unutarnjeg veznog kako bi pokušao pronaći više prostora. U drugom poluvremenu uključen je u gotovo svaku akciju, a i sam izgleda bolje kada Milan prijeđe na sustav 4-3-3.