Republikanac predložio bizarnu alternativu za Hormuški tjesnac. Tadić: 'Ovo nadmašuje sve MAGA gluposti do sad'

Nuklearni fizičar Tonči Tadić na Facebooku je oštro komentirao objavu američkog republikanca i bivšeg predsjednika Kongresa Newta Gingricha, koji je iznio ideju o prokopavanju kanala između Indijskog oceana i Perzijskog zaljeva uz pomoć termonuklearnih eksplozija. Tadić takav prijedlog naziva krajnje neozbiljnim i upozorava na brojne tehničke, političke i sigurnosne probleme koje bi takav projekt nosio. Tadić je u objavi naveo kako ga je Gingrichev prijedlog ponovno iznenadio razinom, kako kaže, "gluposti" koja dolazi iz dijela američke političke scene povezanog s pokretom MAGA.

"Uvijek kad pomisliš da si čuo maksimum gluposti od MAGA, pojavi se netko tko nadmaši sve dosad rečeno !! Ovaj put tu čast ima Newt Gingrich, Republikanac, bivši predsjednik Kongresa SAD u doba kad je Bill Clinton bio predsjednik SAD", kaže Tadić. Prema Gingrichevu prijedlogu objavljenom na X-u, umjesto stalnih napetosti oko Hormuškog tjesnaca, trebalo bi se prokopati novi kanal kroz prijateljski teritorij čime bi dobili vodeni put širi od Panamskog Kanala, dublji od Sueza i siguran od iranskih napada. Kao rješenje predložio je korištenje dvanaest termonuklearnih eksplozija.

Instead of fighting over a 21-mile-wide bottleneck forever, we cut a new channel through friendly territory. A dozen thermonuclear detonations and you’ve got a waterway wider than the Panama Canal, deeper than the Suez, and safe from Iranian attacks. https://t.co/Et21kHCiAw — Newt Gingrich (@newtgingrich) March 15, 2026

Tadić pojašnjava kako se Gingrich zapravo referira na ideju probijanja kanala kroz planinski lanac Al Hajar u Omanu, koji razdvaja Indijski ocean i Perzijski zaljev. No, ističe da je riječ o planinskom području čija je prosječna visina oko 1200 metara, dok pojedini vrhovi dosežu i 3000 metara, zbog čega bi, prema njegovu mišljenju, za takav projekt trebalo daleko više od spomenutih dvanaest termonuklearnih eksplozija. Osim tehničkih prepreka, Tadić upozorava i na ozbiljne posljedice koje bi takav zahvat imao za okoliš i ljude. "Okolni teren i taj budući kanal bili bi opako kontaminirani radijacijom barem idućih 20-30 godina, ako ne i daleko više. Da i ne spominjem kako za sve to treba najprije pitati Emirate i Oman, koji bi bili "oduševljeni" radijacijom", objašnjava.

Tadić također podsjeća da slične ideje nisu nove: "Zapanjujuće je da Trumpova MAGA i Putinova stranka Jedina Rusija i ovdje nalaze zajednički jezik. Naime, jedino je u SSSR bilo ideja o prokopavanju kanala sa termonuklearnim eksplozijama. No kad Sovjetima nije uspjelo, hoće MAGA Americi". "Najgore je to što se ovako mic po mic Trumpu u mozak usađuje ideja da bi mogao kad-tad upotrijebiti nuklearno oružje protiv Irana", zaključuje.