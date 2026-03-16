Dron pogodio zračnu luku u Dubaiju, izbio je požar

Požar je u noći na ponedjeljak izbio kod međunarodne zračne luke u Dubaiju, objavio je ured za medije, dodajući da nije prijavljeno da je itko ozlijeđen. Vlasti u Dubaiju rekle su da je dron pogodio spremnik goriva te da timovi civilne zaštite rade na tome da požar stave pod kontrolu.

Zaljevske arapske države suočile su se s više od 2000 napada raketama i dronovima od izbijanja američko-izraelskog rata protiv Irana 28. veljače. Mete su bile američke diplomatske misije i vojne baze, ali i ključna naftna infrastruktura u Zaljevu, kao i luke, zračne luke, hoteli te stambene i poslovne zgrade. Ujedinjeni Arapski Emirati, koji su 2020. normalizirali odnose s Izraelom, suočili su se s najvećim teretom napada. No sve arapske države Perzijskog zaljeva su pogođene i sve su osudile Iran zbog napada.

06:10 - Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je u nedjelju svom iranskom kolegi Masudu Pezeškijanu da je "neprihvatljivo" da Francuska bude meta napada na Bliskom istoku i zatražio hitan povratak dvojice francuskih državljana koji su pritvoreni u Iranu. "Podsjetio sam ga da Francuska djeluje isključivo u defenzivnom okviru čiji je cilj zaštita njezinih interesa, interesa regionalnih partnera i sloboda plovidbe, i da je neprihvatljivo da naša zemlja bude meta", kazao je Macron u objavi na X-u.

Macron ‌je ujedno naglasio i kaKo je važno da se ponovno uspostavi sloboda plovidbe u Hormuškom tjesnacu. "Sloboda plovidbe u Hormuškom tjesnacu mora se ponovno uspostaviti što je prije moguće", naglasio je. Francuski predsjednik naglasio je da će trajna stabilnost zahtijevati novi politički i sigurnosni okvir koji će uzeti u obzir iranske nuklearne ambicije, program balističkih projektila i regionalne aktivnosti. „Samo novi politički i sigurnosni okvir može jamčiti mir i sigurnost za sve“, rekao je Macron, dodajući da takav aranžman mora jamčiti da Iran nikada neće steći nuklearno oružje.

06:05 - Japan i Australija rekli su u ponedjeljak da neće sudjelovati u misiji u Hormuškom tjesnacu čiji je cilj osiguranje prolaza trgovačkih brodova kroz taj strateški prolaz. Japan trenutno ne planira rasporediti plovila kako bi ona pratila trgovačke brodove na Bliskom istoku, rekao je premijer Sanae Takaichi u ponedjeljak, nakon što je američki predsjednik Donald Trump pozvao saveznike da pomognu u pratnji tankera kroz Hormuški tjesnac.

„Nismo donijeli nikakve odluke o slanju pratnje brodovima. Nastavljamo ispitivati ​​što Japan može učiniti samostalno, a što se može učiniti unutar pravnog okvira“, rekao je Takaichi parlamentu. Trumpov poziv u objavi na društvenim mrežama američkim saveznicima, uključujući Japan, da pomognu u zaštiti pošiljki nafte i plina kroz strateški plovni put stavlja Tokio u težak položaj jer njegov ustav u kojem se odriče rata ograničava opseg prekomorskih vojnih operacija koje može provoditi.

Sjedinjene Države još nisu uputile službeni zahtjev za pomoć, rekao je Takaichi. Australija neće slati ratne brodove kako bi pomogli u ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca, rekla je u ponedjeljak visoka dužnosnica. „Nećemo slati brod u Hormuški tjesnac. Znamo koliko je to nevjerojatno važno, ali to nije nešto što smo zamoljeni niti čemu doprinosimo“, rekla je Catherine King, članica kabineta premijera Anthonyja Albanesea, u intervjuu za državnu televiziju ABC.

Oko petine globalne nafte i ukapljenog prirodnog plina obično prolazi kroz Hormuški tjesnac, koji je efektivno zatvoren tjednima otkako je 28. veljače započeo američko-izraelski rat protiv Irana. Wall Street Journal izvijestio je u nedjelju da Trumpova administracija planira već ovog tjedna objaviti da se više zemalja složilo formirati koaliciju koja će pratiti brodove kroz Hormuški tjesnac.