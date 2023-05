Dinamo je prvak! Nadigrali Omišane i dominantnom igrom došli do svog prvog naslova

Dinamo - Olmissum 3:1. Futsal Dinamo je u četvrtom susretu s Olmissumom izborio svoj prvi naslov prvaka. Utakmica je počela u 20:20, a već su pola sata prije početka navijači napunili 5000 tisuća mjesta. Među njima su Dario Šimić, Tomislav Svetina, izbornik futsal reprezentacije Mavrović, Velimir Zajec, a na tribinama je i hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić.

Serija se igrala dok jedna momčad ne skupi tri pobjede, a Dinamo je uz vatrenu podršku svojih navijača napravio još jednu veličanstvenu predstavu. Futsal Dinamo nastao je prije 11 godina i večeras je protiv dvostrukog prvaka Olmissuma izborio prvi naslov prvaka Hrvatske.

VIDEO Prepuna dvorana prije utakmice u kojoj Futsal Dinamo može doći do prvog naslova

Prvo poluvrijeme počelo je naizmjeničnim napadima od strane obije momčadi. Već je u 2. minuti Dinamov Perić pokušao iznenaditi Omišane, ali Čizmić je bez većih problema obranio njegov pokušaj. Svaka je momčad zatim imala dobre šanse, ali mreže se nisu tresle. Prvi je do vodstva ipak došao Dinamo na radost brojnih navijača okupljenih u dvorani. Kristijan Postružin je nakon kornera u 11. minuti zabio za vodstvo Plavih 1:0. Tek nekoliko trenutaka kasnije Sekulić je pokušao Omišanima donijeti iznenađenja, ali pogađa stativu.

Nakon pogotka Dinamo se blago zatvorio i prepustio posjed Omišanima, a svoje su prilike tražili iz polukontri. Prilika je ubrzo stigla. Luka Perić je dočekao ubačaj iz kornera nakon čega je predivnim volejem zabio za povećanje prednosti na 2:0 u 15. minuti. Upravo je Perić nastavio raditi pomutnju u redovima Omišanima i vrebati novi pogodak.

U drugom su poluvremenu Plavi ponovo žustro krenuli. Perić je samo tri minute nakon početka drugog dijela Perić udara po golu, ali vratar Omlissuma brani ovaj pokušaj. Nedugo zatim pokušao je i Stjepan Perišić, ali rezultat je ostao nepromijenjen. Omišani su zapali u još veće probleme kada je u 27. minuti Nikola Čizmić dobio crveni karton zbog prekršaja. Dinamo je brzo iskoristio slabost protivnika i Tihomir Novak je zabio u 28. minuti za prednost 3:0 na opću radost gledatelja u dvorani.

Nevolje su ze za Omišane nastavile. Na pola drugog jela skupili su pet prekršaja što znači da se svaki sljedeći kažnjava udarcem s deset metara. Uslijedile su dvije prilike za dominantni Dinamo u 32. minuti, no nisu ih uspijeli iskoristiti. Potom je Olmissum došao do svoga prvog gola na susretu preciznim udarcem Marka Kuraje u 36. minuti. Do kraja više nije bilo povratka Omišana i Dinamo je pred tisućama svojih vjernih navijača stigao do prvog naslova u povijesti.

VIDEO Podrška kakvu rijetko tko ima, pogledajte kako su Bad Blue Boysi slavili pobjedu Futsal Dinamo