ODLUKA ORGANIZATORA

Otkazan i drugi superveleslalom u Courchevelu, Odermatt osvojio mali kristalni globus

FIS Alpine Ski World Cup - Men's Giant Slalom
Borut Zivulovic/REUTERS
VL
Autor
Sanja Sokol/Hina
15.03.2026.
u 10:09

Superveleslalom kojeg su skijaši trebali u nedjelju voziti za Svjetski kup u Courchevelu otkazan je zbog obilnog snijega i magle, a  Švicarac Marco Odermatt dodao je i Kristalni globus u disciplini naslovu u spustu.

Organizatori su otkazali superveleslalom u Courchevelu u Francuskoj zbog obilnih noćnih snježnih padalina i magle koja je stazu učinila nesigurnom za utrku. Superveleslalom u subotu također je bio otkazan.

Također je objavljeno da neće biti zamjena za utrke, što je Odermattu, koji u poretku skijaša u superveleslalomu ima 158 bodova  prednosti ispred Austrijanca Vincenta Kriechmayra s jednom utrkom do kraja u Norveškoj 22. ožujka, potvrdilo osvajanje Malog kristalnog globusa u disciplini.

Odermatt je također u utrci za naslov u veleslalomu jer vodi ispred norveškog Brazilca Lucasa Pinheira Braathena s 48 bodova, a preostala mu je još jedna utrka. Švicarac je petu sezonu zaredom osvojio Veliki kristalni globus, a treću godinu zaredom u spustu.
