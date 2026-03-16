FOTO Ovo su najbolji trenuci i modni odabiri sa sinoćnje dodjele Oscara
U Los Angelesu je održana 98. dodjela Oscara, a večer je obilježio dvoboj dva filmska diva. Iako je horor "Grešnici" ušao u utrku s rekordnih šesnaest nominacija, apsolutnim pobjednikom proglašena je drama "Jedna bitka za drugom". Sa šest osvojenih zlatnih kipića, film je postao najnagrađivanije ostvarenje godine.
Najviše razloga za slavlje imao je redatelj Paul Thomas Anderson, koji je nakon niza nominacija bez pobjede napokon trijumfirao, osvojivši Oscare za najbolji film, režiju i adaptirani scenarij. Uspjehu filma pridonio je i Sean Penn, koji je osvojio svog trećeg Oscara za sporednu mušku ulogu, no u svom stilu nije se pojavio na dodjeli.
U glavnim glumačkim kategorijama slavili su Michael B. Jordan i Jessie Buckley. Jordan je za dvostruku ulogu u "Grešnicima" osvojio Oscara za najboljeg glumca, održavši moćan govor. Povijest je ispisala i Buckley, postavši prva Irkinja s Oscarom za najbolju glavnu žensku ulogu za film "Hamnet".