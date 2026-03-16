Nazvao Bulja ustaškim govedom, želi mu opaliti šamarčinu, brzo mu je stigao žestoki odgovor

Nakon što mu je srpski ministar za javna ulaganja Darko Glišić u televizijskom gostovanju zaprijetio da će mu, ako ga sretne, 'opaliti šamar', sinjski gradonačelnik i saborski zastupnik MOST-a Miro Bulj ponovno se oglasio na društvenim mrežama. Sve je započelo nakon Buljeve objave fotografije rukovanja Plenkovića i Vučića na Facebooku. Uz ovu fotografiju, Bulj je Vučića nazvao četnikom te poručio da mu je u Dubrovniku bio 'prostiran crveni tepih umjesto da mu je poručeno: mrš smradu četnički, miruj ili ćeš proći kao u Oluji '95'.

Na tu objavu reagirao je Glišić gostujući u jutarnjem programu televizije Pink. U emisiji je Bulja nazvao 'ustaškim govedom' te izjavio da bi mu, kada bi ga sreo, 'opalio šamar'. Nakon tih izjava Bulj se ponovno obratio javnosti putem društvenih mreža. Poručio je kako neće odgovarati uvredama niti se, kako kaže, spuštati na razinu retorike koja dolazi iz srpskih tabloida.

'Mi Hrvati imamo dostojanstvo i ne mislim se valjati u blatu i smradu koji se širi iz srpskih tabloida, niti odgovarati Vučićevom kumu. Naime, izvjesni Glišić mi već drugi put udaljen stotinama kilometara i iz sigurnosti Srbije i režima čiji je ministar poručuje da će mi opaliti šamarčinu i naziva me 'ustaškim govedom. Važno je da normalni ljudi u Srbiji znaju kako Hrvati žele mir i suživot, ali suživot utemeljen na istini', naveo je Bulj. Dodao je kako je, po njegovu mišljenju, teško govoriti o ozbiljnom poboljšanju odnosa dviju država dok se, kako tvrdi, ključna pitanja iz prošlosti ne riješe.

'Nažalost, s ovakvom Vučićevom Srbijom koja nije procesuirala odgovorne za ratne zločine, koja nije priznala odgovornost za agresiju, koja nije dala informacije o nestalima i koja nije platila ratnu odštetu, ozbiljan razgovor o odnosima dviju država teško je moguć', poručio je. Istaknuo je i da se Hrvatska, kako kaže, ne treba uvlačiti u retoriku međusobnih optužbi.

'Neka oni nastave s huškanjem. Mi se u to nećemo dati uvući. Nažalost, upravo su velikosrpska politika i propaganda huškale i pozivale srpsko stanovništvo na pobunu protiv vlastite države što je dovelo do strašnih zločina od Vukovara do Dubrovnika. Podsjećam da je Aleksandar Vučić u okupiranoj Glini poticao Srbe na pobunu protiv njihove domovine i govorio da Glina nikada neće biti Hrvatska. Ali oni me ne čude. Mene čudi hrvatska vlast: Plenković, Milanović, Medved i Anušić koji s ovakvom Srbijom uopće razgovaraju kao da se ništa nije dogodilo', naveo je.

U objavi je kritizirao i hrvatske političare koji su, kako tvrdi, sudjelovali u susretima s Vučićem. 'Čude me Plenković, Grlić Radman i Franković koji su Vučića pozivali u Dubrovnik i prostirali mu crveni tepih, kao i Kolinda koja ga je dočekivala u Zagrebu.' Na kraju je poručio da neće uzvraćati prijetnjama, ali je istaknuo kako Hrvatska želi mir. 'Neću na uvrede odgovarati uvredama niti na prijetnje prijetnjama. To nije način na koji govori slobodan i dostojanstven narod. Samo ću i to ne Vučiću i njegovim glasnogovornicima nego srpskom narodu poručiti jedno: Hrvatska i hrvatski narod želi mir i nikada nikoga neće napasti, pa ni Srbiju jer kroz svoju povijest nikad nikog napali nismo niti smo imali imperijalističke i ekspanzionističke težnje. Po tome smo jedinstven narod u Europi. Ali ako se, ne daj Bože, ikada pripadnici vašeg naroda, vođeni i sluđeni velikosrpskom ideologijom od koje mnogi nisu odustali, odluče napasti Hrvatsku, proći će kao i 1995. godine', poručio je.

Podsjetio je i na vlastito ratno iskustvo. 'Hrvatska vojska već je pokazala što znači snaga, čast i srce u obrani vlastite domovine. A ako bude trebalo, odazvat ću se s istim zanosom i srcem kao i tada kad sam bio golobradi mladić. Sad nešto sporiji i stariji, ali sa ogromnim ratnim i pobjedničkom iskustvom. Znajte susjedi da nas Hrvate vodi onaj stih iz poznate pjesme: Ne daj na se, ne daj svoje, nemoj tuđe, prokleto je', zaključio je Bulj citatom Thompsonove pjesme 'Geni kameni'.