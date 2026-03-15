Novi dobar nastup Zrinke Ljutić, u igri je za visok plasman, Popović ulazi u drugu vožnju

Nakon šestog mjesta u subotnjem veleslalomu u švedskom Areu, Zrinka Ljutić odradila je dobar prvi nastup u nedjeljnom slalomu. Posljednja utrka sezone prije njenog velikog finala u Hafjellu počela je u dobrom znaku za hrvatsko skijanje. Zrinka je startala s brojem 14 i zauzela vrlo dobro osmo mjesto sa zaostatkom od 1.22 sekunde za vodećom Mikaelom Shiffrin. Sve to potvrđuje da će i danas biti u konkurenciji za visok plasman.
Druga naša predstavnica Leona Popović imala startni broj 31. Njen je zaostatak od 2.07 za Shiffrin te će vrlo vjerojatno završiti u drugoj vožnji.
