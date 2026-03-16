Prihvaćena nova hrvatska riječ za VAR tehnologiju. Sviđa li vam se kako zvuči?

Jubilarni, 20. po redu natječaj za najbolju novu hrvatsku riječ, koji provodi časopis Jezik uz podršku Zaklade dr. Ivan Šreter, i ove je godine okupio velik broj ljubitelja jezika.

Na natječaj je pristiglo ukupno 412 prijedloga koje je poslalo 191 sudionik. Stručno povjerenstvo među njima je odabiralo riječi koje bi mogle poslužiti kao hrvatske zamjene za sve prisutnije strane izraze u svakodnevnoj komunikaciji. Pobjednici su proglašeni 14. ožujka na svečanosti održanoj u Lipiku.

Prvo mjesto osvojila je riječ presudnik, predložena kao hrvatski naziv za kraticu VAR (Video Assistant Referee) u nogometu. Autorica prijedloga je osječka pedagoginja Josipa Curić zajedno sa svojom obitelji, a za pobjedu je dobila nagradu od 600 eura. Cilj je bio osmisliti jednostavan i jasno tvorben izraz za suca koji uz pomoć videosnimki pomaže pri donošenju odluka.

Nova riječ ubrzo je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama i među navijačima. Ljubitelji nogometa zasad je često koriste u šaljivom kontekstu, pa se može vidjeti u raznim duhovitim komentarima tijekom utakmica. Unatoč tome, ostaje pitanje hoće li se taj naziv doista udomaćiti u svakodnevnom govoru sportskih pratitelja i je li nam je uistinu bio potreban.

Natječaj je i ove godine ponudio niz zanimljivih prijedloga koji pokušavaju zamijeniti strane izraze hrvatskima. Među finalistima su se tako našli, primjerice, brzovid (kratki video na društvenim mrežama), budnosvješće (woke), lažnica (deepfake), lomoples (breakdance), inostvor (transrodna osoba), dohvatnica (widget) i gladoljut (hangry).

Hoće li neka od tih riječi doista zaživjeti u svakodnevnom jeziku, pokazat će vrijeme, a isto vrijedi i za presudnika. Tko zna, možda se ipak primi.