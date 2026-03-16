IZAZVALA REAKCIJE

Prihvaćena nova hrvatska riječ za VAR tehnologiju. Sviđa li vam se kako zvuči?

Autor
Edi Džindo
16.03.2026.
u 18:08

Autorica prijedloga je osječka pedagoginja Josipa Curić zajedno sa svojom obitelji, a za pobjedu je dobila nagradu od 600 eura. Cilj je bio osmisliti jednostavan i jasno tvorben izraz za suca koji uz pomoć videosnimki pomaže pri donošenju odluka

Jubilarni, 20. po redu natječaj za najbolju novu hrvatsku riječ, koji provodi časopis Jezik uz podršku Zaklade dr. Ivan Šreter, i ove je godine okupio velik broj ljubitelja jezika.

Na natječaj je pristiglo ukupno 412 prijedloga koje je poslalo 191 sudionik. Stručno povjerenstvo među njima je odabiralo riječi koje bi mogle poslužiti kao hrvatske zamjene za sve prisutnije strane izraze u svakodnevnoj komunikaciji. Pobjednici su proglašeni 14. ožujka na svečanosti održanoj u Lipiku.

Nogomet je na prekretnici: Pogledajte gdje se vrte milijarde i tko je veliki gazda

Prvo mjesto osvojila je riječ presudnik, predložena kao hrvatski naziv za kraticu VAR (Video Assistant Referee) u nogometu. Autorica prijedloga je osječka pedagoginja Josipa Curić zajedno sa svojom obitelji, a za pobjedu je dobila nagradu od 600 eura. Cilj je bio osmisliti jednostavan i jasno tvorben izraz za suca koji uz pomoć videosnimki pomaže pri donošenju odluka.

Nova riječ ubrzo je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama i među navijačima. Ljubitelji nogometa zasad je često koriste u šaljivom kontekstu, pa se može vidjeti u raznim duhovitim komentarima tijekom utakmica. Unatoč tome, ostaje pitanje hoće li se taj naziv doista udomaćiti u svakodnevnom govoru sportskih pratitelja i je li nam je uistinu bio potreban.

Natječaj je i ove godine ponudio niz zanimljivih prijedloga koji pokušavaju zamijeniti strane izraze hrvatskima. Među finalistima su se tako našli, primjerice, brzovid (kratki video na društvenim mrežama), budnosvješće (woke), lažnica (deepfake), lomoples (breakdance), inostvor (transrodna osoba), dohvatnica (widget) i gladoljut (hangry).

Hoće li neka od tih riječi doista zaživjeti u svakodnevnom jeziku, pokazat će vrijeme, a isto vrijedi i za presudnika. Tko zna, možda se ipak primi.

HR
hr76
18:51 16.03.2026.

Riječ odlična. Vjerojatno će ući u uporabu i koristiti se skupa s VAR-om. Uspornik po meni još uvijek drži prvo mjesto za najbolju novu riječ s tog natječaja.

IS
istokdole
18:23 16.03.2026.

Pa dobro nije preloše...pola ljudi ionako ne zna što znači VAR

Avatar Podanak
Podanak
18:36 16.03.2026.

Niti je potrebna, niti će se ustaliti. Mlaćenje prazne slame.

