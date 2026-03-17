Briljantna utakmica Karla Matkovića! Hrvat odigrao najbolju utakmicu sezone u NBA ligi

Hrvatski košarkaški reprezentativac Karlo Matković sudjelovao je s 13 koševa i 10 skokova u pobjedi New Orleans Pelicansa koji su sa 129-111 na domaćem terenu svladali Dallas Maverickse.

Za 24-godišnjeg krilnog centra to je prvi "double-double" učinak u ovoj sezoni, a peti u NBA karijeri. Matković je u igri proveo gotovo 20 minuta (19:50), iz igre je gađao 5/7 i pogodio je oba pokušaja za tricu. Imao je i jednu asistenciju te jednu ukradenu loptu.

Najbolji strijelac Pelicansa bio je Zion Williamson s 27 koševa, a Saddiq Bey je postigao 23 poena. Najbolji igrač Dallasa bio je Naji Marshall s 32 koša, osam skokova i sedam asistencija.

NBA rezultati, 16.3.

New Orleans Pelicans - Dallas Mavericks 129-111

(Karlo Matković 19:50 min, 13 k, šut 5/7, 10 s, 1 a, 1 ul)

Atlanta Hawks - Orlando Magic 124-112

Washington Wizards - Golden State Warriors 117-125

Boston Celtics - Phoenix Suns 120-112

Brooklyn Nets - Portland Trail Blazers 95-114

Chicago Bulls - Memphis Grizzlies 132-107

Houston Rockets - Los Angeles Lakers 92-100

LA Clippers - San Antonio Spurs 115-119