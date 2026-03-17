BIO JE IZVRSTAN

Briljantna utakmica Karla Matkovića! Hrvat odigrao najbolju utakmicu sezone u NBA ligi

NBA: New Orleans Pelicans at Philadelphia 76ers
Bill Streicher/REUTERS
VL
Autor
Gordan Gabrovec/Hina
17.03.2026.
u 07:13

Za 24-godišnjeg krilnog centra to je prvi "double-double" učinak u ovoj sezoni, a peti u NBA karijeri

Hrvatski košarkaški reprezentativac Karlo Matković sudjelovao je s 13 koševa i 10 skokova u pobjedi New Orleans Pelicansa koji su sa 129-111 na domaćem terenu svladali Dallas Maverickse.

Za 24-godišnjeg krilnog centra to je prvi "double-double" učinak u ovoj sezoni, a peti u NBA karijeri. Matković je u igri proveo gotovo 20 minuta (19:50), iz igre je gađao 5/7 i pogodio je oba pokušaja za tricu. Imao je i jednu asistenciju te jednu ukradenu loptu.

Najbolji strijelac Pelicansa bio je Zion Williamson s 27 koševa, a Saddiq Bey je postigao 23 poena. Najbolji igrač Dallasa bio je Naji Marshall s 32 koša, osam skokova i sedam asistencija.

NBA rezultati, 16.3.
New Orleans Pelicans - Dallas Mavericks     129-111
(Karlo Matković 19:50 min, 13 k, šut 5/7, 10 s, 1 a, 1 ul)
Atlanta Hawks - Orlando Magic               124-112
Washington Wizards - Golden State Warriors  117-125
Boston Celtics - Phoenix Suns               120-112
Brooklyn Nets - Portland Trail Blazers       95-114
Chicago Bulls - Memphis Grizzlies           132-107
Houston Rockets - Los Angeles Lakers         92-100
LA Clippers - San Antonio Spurs             115-119
