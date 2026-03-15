Gdje joj je kraj? Velika Mikaela Shiffrin opet je potvrdila klasu, ovog časa nema joj ravne

Velika Mikaela Shiffrin još je jednom potvrdila svoju najvišu klasu i s obzirom da ima tek 31 godinu ne zna se gdje joj je kraj. Da je liga za sebe u utrkama Svjetskog kupa potvrdila je to po 109. put. Naime, danas je u Åreu izborila 109. pobjedu u ovom natjecanju a 72. u slalomu. Bila je to njena osma pobjeda u ovom švedskom skijalištu od čega je jedna veleslalomska. A kraljica slaloma ovog je dana najveću suparnicu imala u djevojci koja joj je i najveća konkurentica u utrci za ukupnu pobjedu u Svjetskom kupu. A ta će utrka biti aktualna i na završnici u Norveškoj jer će drugoplasirana Emma Aicher voziti sve discipline i vrebati kakav kiks najbolje skijašice današnjice. Trećeplasirana je bila Wendy Holdener a za 32-godišnji Švicarku, kojoj bi ovo mogla biti posljednja sezona, bilo je ovo čak 54. postolje u karijeri od kojih je u samo pet slučajeva završila na najvišem postolju.

Svoju osmu ovosezonsku slalomsku pobjedu, Amerikanka je izborila s prednošću od 94 stotinki ispred mlade Njemice pa sada Aicher za njom zaostaje 140 bodova. No, kao što rekosmo, Aicher vozi sve četiri discipline pa ne bi trebalo začuditi pojavi li se Shiffrin u Kvitfjellu na startu utrke u superveleslalomu. Jer, u igri je 400 bodova i trebalo bi se nekako osigurati od naleta nadarene Njemice koja je, usput budi, rečeno vršnjakinja naše Zrinke Ljutić.

Premda smo nakon dužeg vremena imali dvije skijašice u drugoj vožnji, slalomsku utrku u Åreu nije završila niti jedna. A obje su, za svoje trenutačne mogućnosti, imale dobre prve vožnje koje nisu uspjele kapitalizirati u drugom laufu. Nakon šestog mjesta izborenog dan prije u veleslalomskoj utrci, i osmog vremena u prvoj vožnji slaloma, činilo se da je Zrinka Ljutić na dobrom putu oporavka od trauma izazvanih lošim plasmanima i brojnim izlijetanjima. Nažalost, dogodilo se i sedmo izlijetanje i to na ravnom dijelu staze, nakon samo osam kolaca, gdje ju je manja izbočina izbacila iz igre, na ulazu u prvu strminu. A s obzirom na to da je ostala bez bodova Zrinki je prijetila opasnost da ostane i bez finala što se na koncu, srećom, ipak nije dogodila. Naša najbolja skijašica jest pala za dva mjesta, s 21. na 23., što je još uvijek dovoljno da u toj disciplini nastupi na završnici u norveškom Hafjellu.

A ondje će Zrinka, pored Filipa Zubčića i Samuela Kolege, biti jedina hrvatska skijašica. Leone Popović neće biti iz razumljivih razloga jer je ovo bila njena povratnička sezona nakon teške ozljede. S obzirom na to da je startala 31., Leoni je trebao jedan dobar nastup. I činilo se da će ga i ostvariti jer je u prvom laufu ostvari 17. vrijeme. Nažalost, Leona je upala u jednu klopku na stazi. Išla je borbeno, na glavu, ali je pogriješila na ulasku u strminu i ostala bez bodova. Finalne utrke Svjetskog kupa u tehničkim disciplinama voze se u norveškom Hafjellu 24. i 25. ožujka.