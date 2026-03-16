FOTO Ovo će biti jedno od najmodernijih kupališta u Hrvatskoj: Pogledajte kako napreduju radovi

– Radovi na drugoj fazi sveobuhvatne obnove Copacabane napreduju planiranom dinamikom i mogu potvrditi da će sve biti dovršeno do početka kupališne sezone – izjavio je gradonačelnik Osijeka Ivan Radić tijekom obilaska Copacabane. Izvođač radova, tvrtka Projektgradnja, ispunjava sve obveze u zadanim rokovima, što znači da će Osječani i njihovi gosti nove sadržaje moći koristiti već sredinom lipnja. Ova faza nadovezuje se na prvu, vrijednu oko četiri i pol milijuna eura, kojom je Osijek dobio prvi vanjski olimpijski bazen te je riješen ključni ekološki problem preusmjeravanjem kanalizacije i odvodnje kako više ne bi otjecale u rijeku Dravu.

Središte druge faze obnove su rekreacijski i dječji bazeni koji će popularnu Kopiku pretvoriti u moderni vodeni park. U dječjem bazenu već je započelo postavljanje keramike, a u tijeku su i pripreme za montažu vodenih atrakcija, uključujući mali tobogan za najmlađe. Na rekreacijskom bazenu tobogani su već montirani te se čeka još samo postavljanje platforme za penjanje. Intenzivno se radi i na strojarnicama, postavlja se krov, a na svlačionicama slijedi ugradnja stolarije.

Ukupna vrijednost druge faze projekta iznosi 9,5 milijuna eura, od čega su četiri milijuna eura bespovratna sredstva osigurana kroz ITU mehanizam. – Na obnovu se čekalo desetljećima, a sjećamo se da 2021. godine, kada sam preuzeo dužnost, kupalište uopće nije bilo u funkciji. Tada smo u samo šest mjeseci napravili prva dva bazena – podsjetio je gradonačelnik Radić.

Posebna pažnja posvećena je ozelenjavanju i održivosti cijelog kompleksa. Prostor kupališta bit će obogaćen s čak dvjesto novih stabala, koja su već dopremljena i čekaju sadnju po završetku grubih građevinskih radova. – Želimo da Kopika bude prava zelena oaza – poručio je gradonačelnik. Uz dvjesto stabala, bit će posađeno i tisuću osamsto različitih grmova i raslinja, a kao najveći iskorak, prvi put u povijesti kupališta uvodimo automatski sustav navodnjavanja koji će osigurati da cjelokupna zelena površina uvijek bude bujna i uredna.

Osim novih bazena, posjetitelje ove sezone očekuje i bogatija ugostiteljska ponuda. Na bazenskom dijelu Copacabane bit će postavljeno šest kućica koje će nuditi hranu i piće. Kafići smješteni uz Dravu ove će godine nastaviti s radom pod istim uvjetima kao i dosad, no od iduće godine planira se uređenje i standardizacija njihova izgleda kako bi se estetski uklopili u obnovljeni ambijent. To je ujedno i uvod u treću fazu projekta, koja će obuhvatiti cjelovito uređenje dravske obale i rješavanje restorana.

Kultni restoran Copacabana, koji je godinama bio izvan funkcije, također čeka svoju obnovu. Utvrđeno je kako je na postojećem objektu narušena statika, stoga je prvi korak njezino ojačanje i izvođenje nužnih radova kako bi se osigurala sigurnost objekta. Nakon završetka sanacije, Grad planira raspisati javni natječaj za davanje restorana u dugoročni najam. Početak kupališne sezone očekuje se, kao i svake godine, oko 15. lipnja, nakon završetka školske godine. – Cijene ulaznica objavit ćemo uskoro – dodao je gradonačelnik.

– Možemo apsolutno garantirati početak lipnja za otvaranje bazena. Nama je sva oprema stigla, sva keramika, opločnjaci tako da neće biti kašnjenja – kazao je Ivica Crnković, predstavnik izvođača radova Projektgradnja.