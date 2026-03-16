Vučić šumom, biznis drumom: Air Serbia pojačava zračne linije

Vučić šumom, biznis drumom. Ministarstvo vanjskih poslova Srbije uputilo je početkom ožujka svojim građanima dramatičnu preporuku da ne putuju u Hrvatsku osim ako to nije apsolutno nužno. Prošla su od tada dva tjedna, a iz Srbije jučer stiže vijest da nacionalni avioprijevoznik Air Serbia povećava broj letova u Hrvatsku. Planiraju otvoriti i dvije tjedne linije za otok Brač, koji bi tako postao sedmo odredište Air Serbije u Hrvatskoj. Kako javlja Nova.rs, imat će do 38 tjednih letova u Hrvatsku, uključujući 13 letova u Zagreb, svakodnevne letove u Dubrovnik, šest tjedno u Split, pet u Pulu, tri u Zadar, dva u Rijeku...
Air Serbia je postala simbol modernije i uspešnije Srbije.