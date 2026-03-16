Ivica Beti
Autor
Ivica Beti

Vučić šumom, biznis drumom: Air Serbia pojačava zračne linije

16.03.2026. u 11:25

To je još jedna potvrda da posao između dvije države uredno teče i razvija se, “business as usual”, unatoč nepromišljenim izjavama srpskih političara

Vučić šumom, biznis drumom. Ministarstvo vanjskih poslova Srbije uputilo je početkom ožujka svojim građanima dramatičnu preporuku da ne putuju u Hrvatsku osim ako to nije apsolutno nužno. Prošla su od tada dva tjedna, a iz Srbije jučer stiže vijest da nacionalni avioprijevoznik Air Serbia povećava broj letova u Hrvatsku. Planiraju otvoriti i dvije tjedne linije za otok Brač, koji bi tako postao sedmo odredište Air Serbije u Hrvatskoj. Kako javlja Nova.rs, imat će do 38 tjednih letova u Hrvatsku, uključujući 13 letova u Zagreb, svakodnevne letove u Dubrovnik, šest tjedno u Split, pet u Pulu, tri u Zadar, dva u Rijeku...

Aleksandar Vučić Srbija

DA
Dalija0405
11:28 16.03.2026.

Air Serbia je postala simbol modernije i uspešnije Srbije.

