Filip Glavaš otkrio zbog čega je obrijao brkove, odgovor bi vas mogao iznenaditi

Rukometaši Hrvatske okupili su se u Zagrebu, odakle su krenuli u Zadar gdje će u četvrtak, 17. ožujka, odigrati prvu od dvije prijateljske utakmice protiv Švicarske.

Prilika za nove igrače

– Moramo ih prvo počastiti jer su nam uvijek pomogli na zadnjem Europskom prvenstvu kada su odigrali neriješeno protiv Iceland men's national handball team i tako nas pogurnuli u polufinale. Uvjeren sam da će to biti dvije napete utakmice bez obzira na to što su prijateljske. Drago mi je da ćemo igrati u Zadru i Osijek gdje će dvorane biti dupkom pune. I drago mi je da igramo po cijeloj Hrvatskoj tako da svi imaju priliku uživo vidjeti svjetsko srebro i europsku broncu. U svakom slučaju, ove dvije utakmice bit će prilika možda za neke nove igrače, za neku novu taktiku izbornika Dagur Sigurdsson. Umor je sigurno prisutan kod svih nas, bliži se kraj sezone, ali mi smo profesionalci i za reprezentaciju nikad nije teško igrati – rekao je Filip Glavaš, desno krilo reprezentacije.

Ovo će vam biti četvrta i peta utakmica protiv Švicarske u samo pola godine?

– Bit će to još jedna prilika da usavršimo obranu protiv igre sedam na šest, što Švicarska stalno koristi. Zato je dobro što igramo protiv reprezentacije koja njeguje tu vrstu igre u napadu. Sigurno je da će izbornik isprobati i neke nove stvari u napadu, pogotovo što su tu Leon Ljevar i Patrik Martinović, dvojica novih u vanjskoj liniji koji nisu bili na Europskom prvenstvu.

Gdje su brkovi?

– Nema ih. Ne, nije riječ o nikakvoj okladi. Jednostavno sam se zasitio nositi ih i nisam više mogao slušati kako me zovu Brko. Ja sam Filip, a ne Brko – naglasio je.

Na okupljanje ste došli nakon gostovanja sa Zagrebom u Našicama gdje ste u derbiju pobijedili Nexe?

– Mi za sada svoj posao u domaćoj ligi obavljamo sa sto posto. Imamo svih pet pobjeda, Našičani zaostaju šest bodova. Dobro je da je ove godine liga jaka. Ima tu uz nas i Nexe još dobrih klubova kao što su Sesvete i Gorica. Kada pogledate tablicu, čini se da je drugom mjestu sada najbliže Sesvete. Njima će biti dovoljno da u drugom dijelu pobijede Trogir i Dugo Selo kod kuće te Goricu u gostima. I bit će drugi te će igrati s nama za naslov. Opet, ne bih ja otpisao Našičane, svašta se još može dogoditi u drugom dijelu. Drago mi je da sve više momčadi u Hrvatskoj napreduje iz godine u godinu. Jaka liga privlači i dobre igrače i kamo sreće da se to dogodi u bližoj budućnosti.

Protiv Nexea promašili ste dva sedmerca zaredom?

– Uh, to mi se dugo, dugo nije dogodilo. Što reći. Bio je to jednostavno loš dan za mene, loša izvedba koja se, vjerujem, neće ponoviti – dodao je Glavaš.

Do kraja godine reprezentacija više nema službenih nastupa, izravno ste izborili odlazak na Svjetsko prvenstvo koje će se početkom 2027. godine igrati u Njemačkoj

– Brzo će doći siječanj i brzo ćemo opet biti fokusirani na treću uzastopnu medalju na velikim natjecanjima. Samo da nema ozljeda i da budemo kompletni. Vidjet ćemo krajem ožujka što nam donosi ždrijeb za Europsko prvenstvo koje se igra 2028. godine. Mislim da imamo dobru bazu, širok krug kvalitetnih igrača i vjerujem da možemo i dalje ostati u vrhu europskog i svjetskog rukometa – priča Glavaš.

Potter za razbribigu

Knjige su i dalje hobi?

- Dosta čitam. Sjajna mi je i knjiga "Kada tijelo kaže ne" dr. Gabora Matéa o tome koliko stres utječe na ljude i kako se s njime nositi u težim životnim situacijama. Serijal o Harryju Potteru uvijek mi je najbolji za razbibrigu i bez njega ne mogu. Čak sam ih čitao na pet različitih jezika. Knjiga "Termodinamika" mi je stvarala probleme na fakultetu i jako je utjecala na mene. Inače, volim ići i u kazalište. Gledao sam "Orašara", bilo je sjajno. Bilo je to jedno lijepo iskustvo. Bilo je teško doći do ulaznice, ali se na kraju isplatilo - zaključio je Glavaš.

Izbornik Dagur Sigurdsson pozvao je na ovu akciju 23 igrača. Uz 20 onih koji su osvojili europsku broncu, na popisu su još bili Marin Šipić, Leon Ljevar i Patrik Martinović. No, nažalost dio njih spriječile su ozljede i privatni razlozi pa smo tako ostali bez Marina Šipića, Mateo Maraš i Tin Lučin, dok je Marko Mamić dobio slobodno jer je upravo dobio prinovu u obitelji.Izbornik je naknadno pozvao tri mlada igrača da treniraju s reprezentacijom ovaj tjedan. To su lijevi vanjski Teo Popović (Poreč), vratar Toni Matošević (Zagreb) i još jedan lijevi vanjski Jan Kovačec (Roomz JAGS Vöslau).

- Lijepo je opet vidjeti naše reprezentativce. Tu je s nama i nekoliko mladih igrača, uzbuđen sam, jedva čekam vidjeti kako će se uklopiti u momčad. Čeka nas teška utakmica protiv Švicarske. Znamo ih jako dobro, igrali smo prošle godine protiv njih dvije prijateljske utakmice pa smo se susreli i na Europskom prvenstvu. Dvaput smo pobijedili i jednom izgubili, ali svaki put su nas namučili. Tehnički su jako dobri, inteligentni su, pametni i imaju dobrog trenera. Bio sam u Zadru prošli tjedan, baš će mi biti drago što ćemo tamo igrati. Mnogi me ljudi ispituju za karte, ha, ha, nadam se da će biti puna dvorana - istaknuo je Sigurdsson.