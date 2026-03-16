Novi fantastičan podvig hrvatske plivačice: Dina Levačić preplivala jezero Titicaca

Hrvatska daljinska plivačica Dina Levačić došla je do novog velikog uspjeha u svojoj bogatoj karijeri. Danas je otplivala 16 km dugu rutu na jezeru Titicaca u Boliviji smještenom na 3812 metara nadmorske visine.

Start rute bio je na plaži u gradu Copacabani, a cilj na otoku Isla del Sol, točno pred hramom Templo del Sol za koji se smatra da je izgrađen u 15. stoljeću. Plivati je počela oko 12 sati po hrvatskom vremenu, a trebalo joj je pet sati, tri minute i devet sekundi da dođe do cilja.

Luka Modrić je sasvim slučajno otkrio gdje će igrati iduće sezone: Mnogi ovo nisu primijetili! Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Temperatura vode bila je 16 stupnjeva i u kombinaciji s nadmorskom visinom učinilo je ovo plivanje malo zeznutijim od tih jednostavnih 16 kilometara. Bilo je većim dijelom plivanja valovito. Sretna sam jer sam ovo otplivala i ponosna jer opet mogu predstavljati Hrvatsku i što će naša zastava stajati na ovom preplivavanju. Pozdrav iz Bolivije - rekla je Dina.





Levačić je članica Kuće slavnih maratonskog plivanja zbog svojih impresivnih uspjeha. Otplivala je svih sedam najzahtjevnijih ruta na svijetu (slavnih Oceans Seven) koje uključuju: Engleski kanal, Cookov prolaz (između sjevernih i južnih otoka Novog Zelanda), Sjeverni kanal (između Irske i Škotske), Moloka'i kanal na Havajima, Kanal Catalina, prolaz Tsugaru i Gibraltarska vrata. Također je jedina osoba u svijetu koja je oplivala otok Sveta Helena.