NOVI USPJEH

Novi fantastičan podvig hrvatske plivačice: Dina Levačić preplivala jezero Titicaca

Karlo Koret
16.03.2026.
u 19:33

Levačić je članica Kuće slavnih maratonskog plivanja zbog svojih impresivnih uspjeha. Otplivala je svih sedam najzahtjevnijih ruta na svijetu (slavnih Oceans Seven)

Hrvatska daljinska plivačica Dina Levačić došla je do novog velikog uspjeha u svojoj bogatoj karijeri. Danas je otplivala 16 km dugu rutu na jezeru Titicaca u Boliviji smještenom na 3812 metara nadmorske visine. 

Start rute bio je na plaži u gradu Copacabani, a cilj na otoku Isla del Sol, točno pred hramom Templo del Sol za koji se smatra da je izgrađen u 15. stoljeću. Plivati je počela oko 12 sati po hrvatskom vremenu, a trebalo joj je pet sati, tri minute i devet sekundi da dođe do cilja. 

- Temperatura vode bila je 16 stupnjeva i u kombinaciji s nadmorskom visinom učinilo je ovo plivanje malo zeznutijim od tih jednostavnih 16 kilometara. Bilo je većim dijelom plivanja valovito. Sretna sam jer sam ovo otplivala i ponosna jer opet mogu predstavljati Hrvatsku i što će naša zastava stajati na ovom preplivavanju. Pozdrav iz Bolivije - rekla je Dina.


Levačić je članica Kuće slavnih maratonskog plivanja zbog svojih impresivnih uspjeha. Otplivala je svih sedam najzahtjevnijih ruta na svijetu (slavnih Oceans Seven) koje uključuju: Engleski kanal, Cookov prolaz (između sjevernih i južnih otoka Novog Zelanda), Sjeverni kanal (između Irske i Škotske), Moloka'i kanal na Havajima, Kanal Catalina, prolaz Tsugaru i Gibraltarska vrata. Također je jedina osoba u svijetu koja je oplivala otok Sveta Helena.
