Kotromanović: Nabavljamo rakete dometa 300 km kojima možemo tretirati i Beograd ako hoćete

Sukob između SAD-a, Izraela i Irana traje već 17 dana, dok napetosti na Bliskom istoku ne jenjavaju. Iran nastavlja napade na susjedne zemlje, a američki predsjednik Donald Trump pokušava okupiti međunarodnu koaliciju koja bi osigurala plovidbu kroz Hormuški tjesnac – strateški važan prolaz kojim prolazi oko 20 posto svjetske nafte. Iranski ministar vanjskih poslova poručio je kako je pristup Hormuškom tjesnacu zabranjen Sjedinjenim Američkim Državama i njihovim saveznicima naglašavajući da između Teherana i Washingtona nema nikakve komunikacije. Istodobno, američki predsjednik Donald Trump traži od NATO-a veći angažman u zaštiti pomorskog prometa u tom području te upozorava da bi odbijanje moglo imati posljedice za budućnost Saveza. Eskalacije na Bliskom istoku i druge teme je za RTL komentirao bivši ministar obrane Ante Kotromanović.

Kotromanović smatra kako, unatoč takvim izjavama, nema realne opasnosti od raspada NATO-a. "Predsjednik Trump prijeti svima, osim, zanimljivo, Rusiji i Sjevernoj Koreji. Ja mislim da se neće ništa dogoditi što se tiče samog NATO-a, NATO će se održati, opstat će. Ja mislim da SAD neće izaći iz NATO-a, to bi bio jedan ogroman potez koji bi razdrmao transatlantske veze. Vidjeli smo sada ljubaznu odbijenicu europskih čelnika i lidera na Trumpovu inicijativu. Normalno da se nikome ne da ratovati za nešto što nema ni jasan cilj, jasnu viziju, niti ima jasnu izlaznu strategiju. Ogromni su tu gubici i s jedne i s druge strane već sada; u tehnici, u infrastrukturi, u ljudskim životima".

Na pitanje može li Trumpa odbijanje dodatno naljutiti rekao je: "Pa mogu, ali već smo do sada upoznali njegov karakter. On je osoba koja vrlo lako plane, koja ne voli mišljenje drugačije od onoga kojeg on stvori u svojoj glavi. Prema tome, on će se brzo i ohladiti. Ključno je ovo, po meni, i vrlo važno što se veliki dio čelnika Europske unije nekako osamostalio i ohrabrio pa su počeli jasno govoriti o tome kako oni vide samu krizu na Bliskom istoku. Trebalo im je dugo".

Kotromanović smatra da je američki predsjednik ušao u sukob bez jasne strategije za njegov završetak. "Po meni je on ušao u taj rat bez jasne vizije, bez jasne izlazne strategije, što učiniti i što napraviti. Ono čega je mene strah je to da oni mogu nastaviti kampanju, udarati po infrastrukturi, uništiti energetsku infrastrukturu, recimo na ovom otoku koji je ključan za izvoz nafte u Iranu. On može sve uništiti i porušiti i na taj način spriječiti dotok sredstava prema Iranu. Ali on nije uništio taj republikanski duh i gardu, oni su ključni, oni drže taj režim".

Na pitanje jesu li SAD i Izrael podcijenili Iran, Kotromanović odgovara: "Ja mislim da vojnici jedini, u ovom slučaju, rade dobar posao, planski, planirano. Ostalo sve drugo podsjeća na jednu diletantsku politiku. Ono čega je mene sada strah: mi smo ipak s bivšim iranskim vođom znali na čemu smo, moj je dojam da ćemo sada stvoriti Frankensteina, koji je spreman sve učiniti kako bi zaštitio svoje interese". Prema njegovu mišljenju, daljnji razvoj događaja ovisit će o trajanju vojne kampanje i mogućnosti pronalaska izlazne strategije.

Iako su Sjedinjene Države i Izrael nanijeli značajnu štetu iranskoj infrastrukturi, Kotromanović smatra da takav sukob ne može završiti brzom pobjedom. "Oni su precijenili svoje sposobnosti, ali su napravili štetu, nema šanse da Iran može pobijediti. Oni su uništili infrastrukturu, nekakve objekte, lansirne lampe, sad će, ako se postroži kampanja, tuči i kritične energetske elemente. Ali nisu uništili onu ključnu stvar. Teško je slomiti duh jednog naroda, ako se on hoće boriti. To je nemoguće, kopnena invazija je u potpunosti nemoguća, nema smisla. I on treba sada izlaznu strategiju". Na pitanje kakva bi strategija mogla dovesti do završetka sukoba rekao je: "To treba pitati premijera Netanyahua. On možda više zna o tome, promišljeniji je i radi konkretnije. Jasan mi je interes Izraela, zašto su oni krenuli u ovu kampanju, ali mi nije jasan interes SAD-a u pokretanju ozbiljnog sukoba koji može prerasti u nešto puno veće".

Kotromanović se osvrnuo i na aktualni sukob između ministra obrane Ivana Anušića i predsjednika Zorana Milanovića oko informacija o brojnom stanju Hrvatske vojske. "Nisam sklon upotrebi teških riječi, ali mogu reći ono što znam. Od 2004. godine, kada smo napravili prvi Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga, takvi se podaci objavljuju kao javni. Kroz godišnja izvješća, zadnjih dvadesetak godina, to je javni podatak. Drugo, institucije poput OESS-a svake godine ažuriraju podatke o brojčanom stanju i troškovima. To su transparentni podaci, čak je i Srbija članica OESS-a i to nije nikakva tajna".

Na pitanje jesu li to klasificirani podaci rekao je: "Vidimo da nisu, ali Ministarstvo obrane uvijek može promijeniti pravilnike i te podatke klasificirati ako želi". Komentirao je i nabavu kineskih raketa koje se nalaze na srpskim zrakoplovima MiG-29 i treba li Hrvatska strahovati. "Mislim da ne. Hrvatska je članica NATO-a i EU, a svaka ovakva srpska akvizicija udaljava Srbiju od Europske unije. Mi na to možemo bez problema odgovoriti. U postupku smo nabave HIMARS-a, raketa dometa 300 km kojima možemo tretirati i Beograd ako hoćete. Također, za naše Rafale možemo nabaviti rakete Storm Shadow, koje su se pokazale vrlo učinkovitima u Ukrajini. I mi možemo na taj način odgovoriti. Ključno je pitanje zašto Srbija kupuje takvo ofenzivno oružje. Ono što ja mislim je da su to njihove unutrašnje prilike ili politike. Vučić ima sada lokalne i parlamentarne izbore do kraja godine. Ako on gubi izbore, gubi i glavu. Ono što bih ja volio je zamoliti naše političare da se ne bavimo s Vučićem. Mi smo ipak dimenzija više, klasa više. Da ne komentiramo sve to skupa tamo. Službe trebaju pratiti što se događa u Beogradu, ali njega i njegove trabante treba pustiti da pričaju što hoće".

Kotromanović zaključuje kako Srbija vodi politiku balansiranja između različitih partnera. "On kupuje sa svih strana. I iz Rusije su kupovali PZO sustave, i od Izraela su kupovali određene raketne sustave, i od Kine i od Francuske. Jednostavno, to je takva politika sjedenja na više stolica. Mislim da Hrvatska tu mora biti jasna, da mora imati čvrstu politiku u Bruxellesu i vrlo otvoreno govoriti kakav je to susjed, na zatvorenim sjednicama, tamo gdje se čuje. Ali javno udaranje preko medija je besmisleno. Smatram da smo mi ozbiljnija zemlja, da imamo ozbiljnije političare i tako se trebamo ponašati".