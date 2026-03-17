Veliki sukob u Milanu! Modriću ovo nije dobro sjelo, ali nije mogao ništa učiniti

Nedjeljni poraz Milana od Lazija (0:1) u Rimu nije bio samo još jedan izgubljeni derbi, već i okidač za eksploziju nakupljenih frustracija u svlačionici Massimiliana Allegrija. Gol Gustava Isaksena u 26. minuti gurnuo je Rossonere na velikih osam bodova zaostatka za vodećim Interom, praktički ugasivši sve snove o Scudettu devet kola prije kraja sezone. No, umjesto tuge, nakon utakmice najviše se pričalo o otvorenom ratu dvojice ključnih napadača, Rafaela Leãa i Christiana Pulišića, koji je prijetio narušavanjem cjelokupne atmosfere u momčadi.

Napetost je tinjala tijekom cijelog drugog poluvremena. Portugalska zvijezda Rafael Leão u najmanje je dva navrata radio sjajne utrke iza leđa obrane Lazija, otvarajući si prostor za čistu priliku, no lopta od Pulišića nikada nije stigla. Iako se radilo o teškim, okomitim dodavanjima, bila su to proigravanja koja se od igrača Pulišićevog kalibra očekuju. Leão je frustraciju iskazivao gestikulacijom i mahanjem rukama, a u jednom trenutku, kako navode talijanski mediji, nije se mogao suzdržati te je suigraču na terenu sočno opsovao, poručivši mu da "ide kvragu".

Vrhunac drame dogodio se u 67. minuti, kada je trener Massimiliano Allegri odlučio izvaditi nervoznog Leãa iz igre i uvesti Niclasa Füllkruga. Portugalac je potpuno izgubio kontrolu. Prilikom izlaska s terena grubo je odgurnuo trenera koji ga je pokušao zagrliti i smiriti situaciju. Svoj bijes nastavio je iskaljivati na klupi za pričuve, gdje je bacio jaknu te šutnuo prijenosni hladnjak i bocu s vodom. Čak je i prisebni vratar Mike Maignan morao intervenirati i pokušati smiriti svog suigrača, ali bez većeg uspjeha. Leão je navodno Allegriju dobacivao: "Nije mi dodao loptu, nije mi dodao loptu!", jasno dajući do znanja što je korijen njegovog nezadovoljstva.

Cijelom ovom kaotičnom prizoru s terena je svjedočio Luka Modrić. S četrdeset godina na leđima, hrvatski maestro, koji je u Milan stigao kao vođa i mentor mlađim igračima, odigrao je cijeli susret i u 82. minuti umalo donio izjednačenje, no njegov je udarac otišao preko grede. Iako uživa ogroman autoritet, Modrić je bio nemoćan spriječiti javni ispad svojih ključnih suigrača. Njegov izraz lica odavao je vidno razočaranje zbog potpunog nedostatka discipline i zajedništva u ključnim trenucima, pokazujući da ni njegovo iskustvo ne može uvijek ukrotiti uzavrele glave u svlačionici.

Trener Massimiliano Allegri našao se u nezahvalnoj ulozi vatrogasca. Prema informacijama s terena, prvotno je razmišljao o zamjeni Pulišića, ali se nakon kratke konzultacije s pomoćnikom Marcom Landuccijem ipak odlučio za Leãa. Nakon utakmice pokušao je diplomatski smiriti situaciju, pozvavši momčad na "povratak u realnost" i naglasivši da je primarni cilj sada osiguravanje mjesta koje vodi u Ligu prvaka, a ne nerealna utrka za naslovom. Međutim, talijanski mediji prenose kako se sukob iz svlačionice nastavio i iza zatvorenih vrata, gdje su dvojica napadača navodno nastavila s povišenim tonovima tražeći objašnjenja jedan od drugoga. Legende kluba poput Alessandra Costacurte i Paola Di Canija također su oštro kritizirale pristup igrača, opisujući Milan kao "momčad bez osobnosti.