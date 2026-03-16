Naša glumica (62) u vezi je sa 18 godina mlađim muškarcem: 'Kvalitetan život pripisujem činjenici da se nikad nisam udala'

Početkom veljače glumica i ravnateljica dramskog programa Dubrovačkih ljetnih igara, 62-godišnja Senka Bulić pojavila se pred javnosti u jednom dubrovačkom hotelu kako bi se predstavio nadolazeći program, o čemu je Večernji list već izvijestio javnost. Istaknula je kako se uspjeh prošlih Igara nastavio kroz cijelu godinu te kako interes za predstavama ne prestaje, što je vidljivo kroz nominacije za Nagradu hrvatskog glumišta. Ovo ljeto donosimo tri nove predstave, važne naslove s jakim redateljskim imenima. Tema festivala Svjetla sjevera otvara mogućnost da povežemo dvije različite perspektive, dva kulturna imaginarija, njihove razlike i prožimanja i to u vremenu koje traži da ne ostanemo samo u vlastitim okvirima, zato biramo autore koji su naši sugovornici. Postavit ćemo Držićevog Skupa, klasik koji spada u sam vrh europske renesanse, u režiji kultnog redatelja Paola Magellija. Držić piše o ljudskim slabostima koje i danas oblikuju društvo, politiku, obitelj, međuljudske odnose. Skup je metafora društva, onog iz Držićevog doba, ali i današnjeg. Ovim naslovom nastavljamo se baviti kultnim dubrovačkim autorima koje preispitujemo, reinterpretiramo kao živi materijal. S Hrvatskim narodnim kazalištem iz Zagreba i Hrvatskim narodnim kazalištem iz Varaždina postavljamo Richarda III, u režiji Vita Taufera i adaptaciji Mate Matišića. Shakespeare nas svojom političkom dramom podsjeća na etiku našeg vremena, to je studija političke ambicije, manipulacije i cinizma. Postavit ćemo Ženu s mora od Ibsena u režiji Ivana Plazibata koji je lani dobio Nagradu hrvatskog glumišta za najboljeg redatelja. Ibsen nas u svom komadu vodi u intimne prostore preko kojih istražujemo utjecaj društva na oblikovanje međuljudskih odnosa. Velika, pronicljiva priča, tekst o slobodi, i od društva, ali i vlastitom oslobođenju", kazala je ravnateljica drame Senka Bulić.

No kada je riječ o njezinu privatnom životu, zanimljivo jest da je njezina ljubavna romansa čini poletnom i mladom. Mi smo krajem siječnja prošle godine pisali o tome kako su je naše kamere uhvatile na tribini zagrebačke Arene, tijekom uzbudljive rukometne utakmice između Hrvatske i Mađarske, u društvu čak 18 godina mlađeg partnera, glazbenika Damira Josipovića. Par je bio vidno dobro raspoložen dok je energično navijao za hrvatsku reprezentaciju, a nakon što su rukometaši izborili plasman u polufinale, nisu skidali osmijehe s lica. Njihova opuštena i vesela energija privukla je pažnju publike.

Senka i Damir upoznali su se 2014. godine tijekom rada na predstavi Dream of Life. Njihovo prijateljstvo preraslo je u ljubav godinu dana kasnije, a od tada su nerazdvojni. Iako među njima postoji razlika u godinama, to nikada nije predstavljalo prepreku njihovoj vezi. Štoviše, Senka je jednom prilikom s dozom humora opisala njihov odnos: "Uvijek mislim da je on stariji od mene. Ja sam kao neko dijete o kojem se on brine jer sam stalno u pokretu i u umjetnosti. On je racionalan, iako je muzičar, puno organiziraniji od mene. On je zaista zreo čovjek, pa zapravo ni ne osjećam razliku u godinama." Damir Josipović, bubnjar i glazbenik, poznat je po svojoj smirenoj naravi i organiziranosti, što čini skladan kontrast Senkinoj energičnoj i kreativnoj osobnosti. Njihov odnos, temeljen na međusobnom poštovanju i razumijevanju, često inspirira ljude iz njihovog okruženja. Senka Bulić, poznata po svojoj dugogodišnjoj karijeri u kazalištu i na filmu, često se ističe i svojim nekonvencionalnim stavovima. Jedna od njenih najpoznatijih izjava je: "Kvalitetan život pripisujem činjenici da se nikad nisam udala." Iako o braku nema negativno mišljenje, priznala je da dosad nije osjetila potrebu za ulaskom u tu instituciju. Njezin slobodan duh i fokus na umjetnost uvijek su joj bili prioriteti, a čini se da je našla partnera koji to savršeno razumije i podržava.

Na utakmici u Areni, njihova prisutnost bila je još jedan dokaz da ljubav i sreća ne poznaju granice godina ni tradicionalnih okvira. Par je zračio zajedništvom, uživajući u trenutku i dijeleći radost s navijačima nakon pobjede Hrvatske.