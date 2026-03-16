Milanović odgovorio Anušiću na prozivke o izdaji: 'Pa taj broj piše u Godišnjem izvješću. Sam je to potpisao'

Ured predsjednika Republike Zorana Milanovića reagirao je na optužbe Ministarstva obrane (MORH) da je predsjednik otkrio klasificirane podatke kada je javno govorio o broju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske (OSRH). Iz Ureda predsjednika poručuju kako takve tvrdnje nemaju uporište jer su ti podaci već javno objavljeni u službenim dokumentima.
Sve je započelo nakon što je ministar obrane prozvao predsjednika Republike tvrdeći da je iznio „klasificirani podatak“. Dan kasnije MORH je, prema navodima iz Ureda predsjednika, otišao korak dalje te neslužbeno ustvrdio kako je iznošenje podataka o broju pripadnika OSRH zapravo „izdaja“. Time je, kako ističu iz Ureda predsjednika, Ministarstvo obrane praktično optužilo predsjednika Republike za izdaju države.
Ured predsjednika navodi da je takva optužba iznesena neslužbenim putem, vjerojatno preko službenika MORH-a kojima je oduzet certifikat sigurnosne provjere. Kako bi razjasnili situaciju, iz Ureda predsjednika službeno su obavijestili MORH da su podaci o broju pripadnika OSRH javno dostupni u Godišnjem izvješću o obrani za 2024. godinu, dokumentu koji je izradilo upravo Ministarstvo obrane, a potpisao ministar obrane. U tom izvješću, na stranicama 23 i 24 u poglavlju 1.4.1., jasno se navodi da je brojno stanje Ministarstva obrane na dan 31. prosinca 2024. iznosilo 15.558 osoba, uključujući Hrvatsku vojsku. Od toga je bilo 13.814 djelatnih vojnih osoba, među kojima 1989 žena, te 1744 državna službenika i namještenika, od kojih 899 žena.
Iz Ureda predsjednika poručuju kako je riječ o dokumentu koji nije klasificiran te je javno dostupan. Nakon što ga je sastavio MORH i potpisao ministar obrane, Vlada Republike Hrvatske prihvatila ga je 2. svibnja 2025., a Hrvatski sabor raspravio i usvojio 6. lipnja 2025. Stoga, ističu iz Ureda predsjednika, podatak o broju pripadnika OSRH ne može biti klasificiran niti tajan jer je dio javnog saborskog dokumenta. Dodaju i kako su sva ranija godišnja izvješća o obrani također javna te sadrže podatke o brojnosti Oružanih snaga.
Na kraju su se iz Ureda predsjednika osvrnuli i na neslužbene optužbe za „izdaju", poručivši kako očekuju da oni koji iznose takve tvrdnje javno istupe s argumentima i dokazima. – A što se tiče neslužbenih optužbi za „izdaju", čekamo da hrabri MORH-ovi prokazivači javno istupe nakon što, valjda, dobiju argumente i dokaze od svojih strateških partnera s Bliskog istoka kojima, zanimljivo, ne smeta razgovarati o vojnim tajnama pred stranim osobama bez certifikata sigurnosne provjere – poručio je Milanović.
Milanović je znao i imao više više informacija od Anušića oko novog naoružanja za koje se do sada pretpostavljalo da ga je Srbija nabavila. Znači Milanče je znao za to i koga je on obavijestio kad sada napada Anušića. Drugi je opanak kada su nedugo te rakete i javno pokazali na Migovima pa je Anušić obavijestio premijera da upozna s time EU i NATO.? Milanović je čista izdajnička ruka koji stalno radi na štetu Hrvatske, a za račun Rusije,Srbije i sada terorističkog Irana. Ajmo se sjetiti kada je pred neku godinu javno,kako drugačije nego kao zdajnik iznio podatak s koliko granata raspolaže RH.O njegovom vokabularu bolje da ni ne spominjem da takvog birtaškog i goreg divljaka kao političara nema nigdje na svijetu i da je on sigurno na prvom mjestu