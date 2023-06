RTL Direkt od večeras će se emitirati u novom terminu, a evo i koji je razlog tome

Dolazak toplijeg vremena znači promjenu programske sheme brojnih televizija. Tako u lipnju gledamo finala sezona omiljenih serija te se na televizijskim programima mogu vidjeti neki novi naslovi. Ovoga puta, s dolaskom ljetne programske sheme, RTL je uveo i jednu neočekivanu promjenu.

Naime, ova televizijska kuća prošlog je tjedna krenula emitirati novu, tursku seriju 'Pun mjesec' koja se prvo emitirala od 21:25, a uz nju su u udarnom terminu ostale omiljena emisija 'Večera za 5 na selu' i dobro poznati RTL Direkt. 'Večera za 5 na selu' emitirala se od 20:15,a RTL Direkt u kasnijem terminu, nakon završetka epizode nove serije, od 22:30. No, satnicu ove poznate emisije na RTL- u su sada promijenili.

'Večera za 5 na selu' i dalje će ostati u terminu od 20:15 sati te uveseljavati receptima i odlično raspoloženim natjecateljima, a nakon ove zabave gledatelji će moći pogledati RTL Direkt koji će se emitirati od ponedjeljka do četvrtka od 21.25 sati. Nakon RTL Direkta, od 22 sata slijedi serija 'Pun mjesec'.

Dodajmo i da RTL Direkt i dalje vodi Mojmira Pastorčić koja nedavno iznenadila gledatelje svojim novim imidžem. Naime, voditeljica se pred kamerama pojavila s naočalama za vid.

Inače, Mojmira gledatelje osim svojim britkim načinom vođenja emisije, često iznenadi i različitim izgledom. Jednom prilikom tako je emisiju vodila bez šminke, a drugi puta odjevena samo u jeans. Objasnila je tada zašto je to odlučila napraviti.

- Sigurno se pitate što je ovoj Mojmiri da nosi traper jaknu u televizijskoj emisiji. Da vam objasnim zašto se danas nosi traper. Bilo je to još 90-ih godina kada je jedan talijanski instruktor vožnje silovao svoju osamnaestogodišnju učenicu na prvom satu vožnje, ali talijanski vrhovni sud oslobodio ga je optužbi jer je djevojka imala uske traperice i on ih, prema njihovu zaključku, sigurno nije skinuo sam bez njezine pomoći, što bi značilo da je ona pristala na to i odnos je bio sporazuman. Sljedećeg dana talijanske zastupnice su došle u parlament i nosile su jeans te natpis: Jeans – alibi za silovanje i od tada do danas, posljednjih 25 godina, zadnje srijede u travnju nosi se traper. Nosili su ga danas milijuni ljudi u svijetu, nosile su ga i naše saborske zastupnice, nosio ga je i zagrebački gradonačelnik svi kao znak pobune protiv okrivljavanja žrtava za seksualno nasilje – objasnila je tada.

